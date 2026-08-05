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Gustavo Sánchez brilla con un oro para la natación artística de Colombia en Juegos Centroamericanos

El nadador artístico colombiano ganó en la prueba de solo técnico en los Juegos Centroamericanos y del Caribe.

  • El colombiano Gustavo Sánchez, próximo a cumplir 26 años de edad, durante su rutina en Juego Centroamericanos en Santo Domingo. FOTO CORTESÍA FECNA
    El colombiano Gustavo Sánchez, próximo a cumplir 26 años de edad, durante su rutina en Juego Centroamericanos en Santo Domingo. FOTO CORTESÍA FECNA
Luz Élida Molina Marín
Luz Élida Molina Marín
hace 2 horas
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Cuando en el listado de participantes de una competencia aparece el nombre de Gustavo Sánchez Acero, aumenta el número de fotógrafos y periodistas en la pileta. La razón es sencilla: se trata de uno de los mejores nadadores artísticos del mundo y un deportista que siempre garantiza medalla para Colombia. En esta oportunidad no fue la excepción, ya que el vallecaucano le entregó un oro al país en los Juegos Centroamericanos y del Caribe en la prueba de solo técnico.

Gustavo, quien ha sido medallista mundial y ya es referente de la natación artística, logró este miércoles un puntaje de 227.6908, superando al mexicano Diego Villalobos, que registró una calificación de 223.8658, y al guatemalteco Kevin García, con 171.4183.

Su rutina fue bastante aplaudida. Gustavo contó que en esta ocasión apostó mucho por la parte artística: más expresión, muchos movimientos de brazos y giros del cuerpo, algo que funcionó muy bien en la prueba.

También le puede interesar: Flor Denis Ruiz gana el oro en jabalina con marca histórica de 67.34 metros; Colombia hizo el 1-2 en Centroamericanos

Asimismo, enfatizó: “Estos dos últimos meses he estado enfocado en mi mente, porque no había alcanzado últimamente los resultados que quería, entonces estaba bajito de ánimo. Pero me enfoqué y lograr este oro me dice que sí vamos por buen camino, que el trabajo que estamos haciendo es el ideal, y me devuelve el ánimo para lo que resta, ya que aún nos quedan por disputar seis pruebas en las que esperamos seguir fuertes y darle medallas al país”.

Sánchez le dedicó su medalla a su mamá, sus amigos, su entrenadora y a todos los que han estado cerca, sobre todo en los momentos en los que ha pensado en desfallecer.

De otro lado, sostuvo que ser un referente y aportar para que el deporte crezca, sobre todo con la participación de los hombres en la disciplina, lo llena de alegría y se siente orgulloso por inspirar a otros: “Ojalá que muchos niños se enamoren de este deporte y que lleguen para seguir haciendo crecer la natación artística, que no es solo para mujeres, sino que nosotros podemos aportar mucho”.

Más ganadores colombianos

Las celebraciones de Colombia continuaron, porque al oro de Sánchez se sumó la plata que logró la también vallecaucana Emily Minante, quien con un puntaje de 225.6617 solo fue superada por la mexicana Cinthya Argumedo con 233.9400. Kyra Deiman, de Aruba, terminó con 210.1583 en la prueba de solo técnico femenino.

El equipo nacional está integrado por ocho nadadores. Junto a Gustavo y Emily aparecen Sara Castañeda, Melisa Ceballos, Tatiana Tobón, Isabella Franco, Laura Rodríguez y Juliana Pacheco.

Gustavo y Emily hacen parte del dúo mixto que representa al país en los torneos internacionales, y se espera que le den más medallas en las siguientes competencias de la natación artística en Santo Domingo, junto al equipo que competirá en las pruebas técnicas, libres y el acrobático que cierra las justas el próximo domingo.

En la jornada de este miércoles también se logró la medalla de plata por equipos, en la prueba de equipo técnico con un puntaje de 235.3117 superado por México que alcanzó 266.0925 y por encima de Aruba que fue tercero con 206.7625

Otros deportes fuertes

Colombia se mantiene en el segundo lugar de la tabla de medallería y busca más preseas en deportes como el levantamiento de pesas, disciplina en la que el país espera sumar un buen número de triunfos, ya que cuenta con medallistas olímpicos y campeones mundiales como Yeison López y Mary Sánchez.

Ayer, al cierre de esta edición, estaban en competencia las divisiones de 48 y 53 kilogramos en mujeres, en las que se tenía como principal figura a Julieth Jiménez; mientras que en hombres, en los 60 y 65 kilogramos, estaban Duván Ferrer y Héctor García.

Precisamente Ferrer fue el primero en subir al podio tras alcanzar un oro en el arranque con 123 kilogramos y un bronce en el envión con 146 kilogramos, de ahí la felicidad que manifestó el deportista: “Es muy importante, no solo para mí, sino para mis compañeros, que arranquemos con medallas. Hemos trabajado fuerte y espero que esto los anime a ellos para seguir buscando el podio. Venimos muy motivados para llevarnos el mayor número de preseas posible”.

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Bloque de preguntas y respuestas

¿Qué medalla ganó Gustavo Sánchez Acero en los Juegos Centroamericanos y del Caribe y con qué puntaje?
Gustavo Sánchez obtuvo la medalla de oro en la prueba de solo técnico de natación artística, alcanzando una puntuación de 227.6908. Con este resultado superó al mexicano Diego Villalobos (223.8658) y al guatemalteco Kevin García (171.4183).
¿Quiénes integran la selección de Colombia de natación artística en este torneo?
El equipo nacional está compuesto por ocho deportistas: Gustavo Sánchez, Emily Minante, Sara Castañeda, Melisa Ceballos, Tatiana Tobón, Isabella Franco, Laura Rodríguez y Juliana Pacheco.
¿Cómo le fue al equipo colombiano en la prueba de equipo técnico de natación artística?
Colombia obtuvo la medalla de plata en la prueba de equipo técnico con una calificación de 235.3117. La medalla de oro fue para México (266.0925) y el bronce para Aruba (206.7625).
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