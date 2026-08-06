Con paneles solares, llevarán energía a habitantes ubicados a orillas del río Atrato, en Antioquia

En la comunidad de Bocas de Atrato, en Turbo, el sol está dejando de ser motivo de molestia por las altas temperaturas que deben soportar los habitantes para convertirse en una solución a los problemas de energía.

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Después de más de cinco décadas sin acceso permanente al servicio de energía, 120 familias que integran el Consejo Comunitario de ese poblado tendrán por primera vez energía fotovoltaica continua gracias a la instalación de sistemas solares en sus viviendas.

Esto les permitirá la posibilidad de tener electrodomésticos esenciales como una hielera o nevera, o un ventilador para solventar la sed y los calores que hacen.

Dicha comunidad está asentada a orillas del río Atrato, donde este afluente desemboca en el mar Caribe. Para llegar a ella, uno se demora unos diez minutos desde el puerto de Turbo en lancha. Las embarcaciones que navegan entre Antioquia y Chocó suelen parar allí para hacer el control de la Armada Nacional y para que los pasajeros calmen su hambre con un buen pescado con patacón y alguna bebida.