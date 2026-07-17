“La vi cerquita”: Harold Tejada rozó la gloria en la etapa 13 del Tour al ser segundo, por centímetros

Por muy poco, Harold Tejada (Astana) estuvo cerca de entregarle a Colombia la victoria en el Tour de Francia. El huilense fue segundo en la decimotercera etapa, disputada sobre 205,8 kilómetros entre Dole y Belfort, tras ser superado en el sprint por el suizo Mauro Schmid (Team Jayco AlUla).

Fue, hasta ahora, la mejor actuación de un representante nacional en la presente edición de la ronda francesa. El esloveno Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) conservó el maillot amarillo de líder de la clasificación general, mientras que el cundinamarqués Egan Bernal (Netcompany INEOS) se mantiene como el mejor colombiano, en la duodécima posición.

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Tejada, de 29 años y nacido en Pitalito (Huila), fue uno de los grandes protagonistas del día. Integró la fuga desde temprano y permaneció al frente durante 109 kilómetros. A falta de 15 kilómetros para la meta lanzó, junto a Schmid, el ataque definitivo que dejó sin opciones al resto de escapados.

En los últimos metros protagonizó una imagen que reflejó la magnitud del momento. A 250 metros de la llegada se persignó antes de lanzar su último esfuerzo en busca del triunfo. Sin embargo, el suizo, especialista en este tipo de definiciones al ser más potente, terminó imponiéndose por escasos centímetros.

Con la emoción aún reflejada en su voz, Tejada reconoció que estuvo muy cerca de alcanzar el triunfo.