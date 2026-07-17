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Estos fueron los argumentos con los que Marco Rubio pidió la deportación del activista Beto Coral desde EE. UU.

El jefe de la diplomacia estadounidense afirmó que la presencia del colombiano afectaba los intereses de la política exterior de la Casa Blanca.

  • A su llegada a Colombia, Beto Coral fue recibido por la canciller Rosa Villavicencio; en el recuadro, el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, quien recomendó su deportación. FOTOS: CORTESÍA CANCILLERÍA Y @SecRubio.
    A su llegada a Colombia, Beto Coral fue recibido por la canciller Rosa Villavicencio; en el recuadro, el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, quien recomendó su deportación. FOTOS: CORTESÍA CANCILLERÍA Y @SecRubio.
Nelson Ricardo Matta Colorado
Nelson Ricardo Matta Colorado

Actualidad

hace 3 horas
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“Permitir que Coral Garrido permanezca en los Estados Unidos socava los intereses de la política exterior de los Estados Unidos en los procesos democráticos de Colombia y es una señal de que los extranjeros pueden utilizar plataformas estadounidenses para llevar a cabo campañas de desinformación y litigios con motivaciones políticas dirigidos a los actores democráticos extranjeros sin consecuencias”.

Este fue uno de los argumentos con los que el secretario de Estado de la Casa Blanca, Marco Rubio, les solicitó a las autoridades migratorios que detuvieran y deportaran al activista colombiano Franklin Humberto Coral Garrido, conocido en las redes sociales como Beto Coral.

Las afirmaciones de Rubio están contenidas en un memorando dirigido el pasado 16 de junio al secretario de Seguridad Nacional de ese país, Markwayne Mullin, y finalmente provocaron la deportación del influencer, ejecutada en la noche de este jueves.

El documento fue revelado por el periodista Daniel Coronell, en un informe publicado en Caracol Radio este viernes. El comunicador conoció el caso desde su origen, pues Coral le avisó de la situación el mismo 16 de junio, cuando fue detenido por los agentes del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE, por su sigla en inglés) en una calle de Phoenix, Arizona.

Coral ha sido uno de los influenciadores más importantes del petrismo en los últimos años, usando sus redes sociales para respaldar las políticas del Gobierno y atacar a sus contradictores.

En esa dinámica, entró en conflicto judicial con el entonces candidato presidencial Abelardo de la Espriella, a quien denunció ante la justicia estadounidense por haber grabado sin autorización una conversación que sostuvo con él, en el marco de una demanda civil que enfrenta al expresidente Álvaro Uribe con el influenciador.

Ante esa situación, tal parece que De la Espriella se quejó con el gobierno de EE.UU. De hecho, horas antes de la detención de Coral, el entonces candidato trinó en X: “Habrá buenas noticias para Colombia y para los colombianos patriotas en el exterior. Dura lex, sed lex... Coming soon”, dijo, acompañando el mensaje con el logo del “quitavisas”, como se identifica el subsecretario de Estado, Cristopher Landau, la mano derecha de Marco Rubio.

En su memorando, el jefe de la diplomacia estadounidense contó que “la presencia de Franklin Humberto Coral Garrido tendría consecuencias potencialmente graves y adversas en la política de los Estados Unidos”, y recordó que el colombiano lleva 11 años esperando a que le resuelvan una solicitud de asilo.

“Coral es un aliado político cercano del presidente Gustavo Petro. Ingresó a Estados Unidos el 26 de diciembre de 2015, con una visa de no inmigrante B1/B2 y tiene una solicitud de asilo afirmativa pendiente en la Oficina de Asilo de Los Ángeles. Ha utilizado su presencia en Estados Unidos para llevar a cabo actividades políticas en apoyo del gobierno de Petro, incluida la búsqueda de litigios en tribunales estadounidenses contra un candidato presidencial colombiano”, aseveró.

Este memorando le fue enseñado al activista por parte de uno de los agentes de ICE que participaron en el operativo de su detención.

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A su llegada a Colombia, fue recibido por la canciller Rosa Villavicencio. Su despacho publicó que “tras permanecer bajo custodia migratoria desde el 16 de junio, Franklin regresó al país con acompañamiento institucional y seguimiento permanente por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores”.

Según la Cancillería, “el Gobierno Nacional adelantó las acciones necesarias para garantizar su retorno en condiciones de libertad y con plenas garantías para su integridad y el ejercicio de sus derechos”.

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BLOQUE DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS

¿Por qué Estados Unidos deportó a Beto Coral?
Estados Unidos deportó a Franklin Humberto Coral Garrido, conocido como Beto Coral, luego de que el secretario de Estado, Marco Rubio, solicitara a las autoridades migratorias su detención y expulsión. Según un memorando, Rubio argumentó que la permanencia del activista en ese país afectaba los intereses de la política exterior estadounidense relacionados con los procesos democráticos de Colombia.
¿Qué argumentos expuso Marco Rubio para solicitar la deportación de Beto Coral?
Marco Rubio sostuvo que permitir la permanencia de Beto Coral en Estados Unidos podía interpretarse como una señal de que ciudadanos extranjeros podían usar plataformas y tribunales estadounidenses para desarrollar campañas de desinformación y litigios con motivaciones políticas contra actores democráticos de otros países. También afirmó que su presencia podría tener consecuencias adversas para la política exterior de Estados Unidos.
¿Qué dijo el Gobierno colombiano sobre el regreso de Beto Coral?
La Cancillería informó que acompañó el retorno de Beto Coral a Colombia después de permanecer bajo custodia migratoria desde el 16 de junio. Según el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Gobierno adelantó las gestiones necesarias para garantizar que regresara en condiciones de libertad y con plenas garantías para su integridad y el ejercicio de sus derechos.
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