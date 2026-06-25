El piloto colombiano Salim Hanna debuta este fin de semana en Fórmula 3

Salim Hanna, piloto colombiano de 16 años, será parte del equipo AIX Racing en la Fórmula 3 para el próximo fin de semana del 26 al 28 de junio. El hijo del expiloto, Jalil Hanna, debutará en la categoría menor del Gran Premio de Austria en el Red Bull Circuit en Spielberg, la cuarta válida del campeonato de F3 en 2026 tras el último encuentro en Mónaco hace tres semanas.
El corredor oriundo de Barranquilla y de orígenes libaneses compite con la escudería italiana Prema Racing en la Fórmula Regional Europea (F4). Hanna reemplazará durante las próximas dos fechas de Fórmula 3 al estadounidense Brad Benavides, quien continúa su recuperación tras quebrarse tres vértebras después de un accidente sufrido en el circuito monegasco.