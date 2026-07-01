Colombianos convocan subida a Monserrate para “contrarrestar” al brujo de Ghana antes del partido con Colombia

Colombia, el país del Sagrado Corazón, vuelve a aferrarse a la fe para acompañar a su selección. A menos de 48 horas del partido frente a Ghana por los dieciseisavos de final del Mundial de 2026, una particular convocatoria comenzó a hacerse viral en redes sociales: subir al cerro de Monserrate para “contrarrestar” los supuestos trabajos espirituales anunciados por el célebre brujo ghanés Nana Kwaku Bonsam.
La cita fue programada para las 6:00 de la mañana de este jueves 2 de julio en la entrada del sendero peatonal. Hasta el momento, 44 personas habían confirmado su asistencia, aunque el evento sigue sumando reacciones y compartidos.