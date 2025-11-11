Jaguares, dirigido por el antioqueño Álvaro Hernández, aseguró su regreso a la A en 2026

Jaguares, que perdió la categoría en 2024, no tardó mucho en regresar a primera división. En la noche de este martes, y gracias al empate 2-2 como visitante ante Cúcuta, los dirigidos por el antioqueño Álvaro Hernández confirmaron su regreso a la Liga Betplay.
El conjunto de Montería mantuvo la base que tenía en la A y se reforzó con unas caras nuevas que le dieron un aire diferente al equipo que se mostró fuerte durante el año, llegando a la final del primer semestre, quedando campeón en la final ante Patriotas y consolidándose como el mejor de la reclasificación con 93 puntos.