Vacaciones en Central Florida: una experiencia completa para los colombianos que buscan mucho más que Orlando

Cuando los colombianos planean unas vacaciones en Estados Unidos, Florida aparece casi de manera automática como uno de los destinos favoritos. El clima cálido, la conectividad aérea y la oferta turística hacen del “Estado del Sol” una elección natural. Sin embargo, más allá de los parques temáticos tradicionales de Orlando, existe una región que combina diversión familiar, descanso, naturaleza, historia y gastronomía, ideal para quienes desean un viaje equilibrado y auténtico: Central Florida.
Ubicada estratégicamente entre Tampa y Orlando, esta zona permite moverse con facilidad y descubrir ciudades que conservan el encanto local sin renunciar a la comodidad y la infraestructura turística. Para el viajero colombiano, representa una oportunidad de conocer una Florida distinta, menos congestionada, pero igual de fascinante.
Lakeland: historia, confort y sabor local