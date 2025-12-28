Los Pizarro: un siglo de historia del país a través de una saga familiar

Lejos de la tradición casi generalizada, de que los hijos de altos mandos militares en Colombia terminan siguiendo sus pasos, al almirante Juan Antonio Pizarro García la mayoría de sus vástagos le salieron subversivos e incluso uno, Carlos Pizarro Leongómez, llegó a comandar una de las guerrillas más conocidas en el país, el M-19.

Las causas y los intríngulis de ese devenir enrevesado son revelados por el periodista Robert-Jan Freile con lujo de detalles a través de las más de las 608 páginas del libro Los Pizarro, que originalmente fue escrito en lengua holandesa y agotó cuatro ediciones en su nación de origen; acaba de salir en su versión traducida al español para ser vendido en las librerías del país, bajo el sello de la editorial Icono.

Los Pizarro, como el subtítulo lo indica, recorre la saga de esta familia a través de tres generaciones y cien años. No es solo la historia de la estirpe, sino que ellos, al ser protagonistas, se convierten en el hilo conductor para relatar un siglo de la historia colombiana, como quiera que Lisímaco, el abuelo del almirante, participó en diez campañas dentro de las guerras intestinas que vivió el país a finales del siglo XIX, y en el otro extremo temporal, María José y María del Mar Pizarro, las hijas de Carlos, han detentado cargos de representación en el Congreso de la República.

“Robet-Jan Freile reconstruye la vida de tres generaciones atravesadas por el poder, la revolución, el dolor y la esperanza”, escribió Olga Behar en la introducción.

También, en palabras de esta maestra del periodismo, el libro “deja de ser solo una saga familiar o una historia política. Se convierte en una anatomía del conflicto colombiano”.

El hecho de que el autor sea periodista y para más veras extranjero, le permitió acceder a fuentes que de lo contrario no hubiera logrado, pero también construir un relato sin los apasionamientos que podrían tentar a alguien que haya sido tocado de manera directa por los episodios de ese conflicto que fue la constante en la centuria transcurrida en sus páginas.

En vez de eso, el libro está lleno de hechos, con detalles, para que el lector entienda y asuma sus propias conclusiones.

No deja de lado la génesis del conflicto armado ni su evolución, pasando por El Bogotazo, la creación de las guerrillas y de otras agrupaciones armadas al margen de la ley, con los respectivos procesos de desmovilización; la época del Estatuto de Seguridad de Julio César Turbay Ayala, la toma de la Embajada de República Dominicana, el Holocausto del Palacio de Justicia o el Narcoterrorismo de los años 90.

Cada uno de sus 46 capítulos está escrito como si fuera una serie de Netflix, es decir que tiene un principio y un desenlace, lo que permite abordarlos de forma fácil y amena.

Una pregunta que Freile se plantea de manera expresa es qué fue lo que provocó la vuelta de tuerca en una generación con componentes de dos linajes llenos de curas, abogados y militares, para convertirse de “niños bien” a rebeldes con causa.

De los Pizarro, solo Juan Antonio, el mayor, aunque perteneció al Partido Comunista, permaneció al margen de la lucha armada y se volcó finalmente a la labor empresarial. Entre tanto, Carlos, como ya se dijo, perteneció primero a las Farc y luego fundó el M-19 con Jaime Bateman y otros, para ser asesinado tras la desmovilización, en marzo de 1990. Nina, la única mujer, también militó en ese movimiento, purgó cárcel y padeció la tortura y el exilio; Eduardo estuvo igualmente en el PC pero llevó ese ímpetu al mundo intelectual para mutar en profesor universitario, analista del conflicto y embajador; y Hernando, el menor, discurre en el relato de principio a fin como un fantasma al que la mayoría quiere olvidar, pues contra él pesó la responsabilidad por la masacre de más de 150 combatientes de las Farc, camaradas suyos, en Tacueyó (Cauca).