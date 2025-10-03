Vendió su moto para entrenar y hoy pelea en la UFC: el sueño hecho realidad del colombiano Javier Reyes

El sueño de miles de peleadores en el mundo es tocar la lona del octágono más famoso del planeta, la jaula de la Ultimate Fighting Championship (UFC). Allí, donde los reflectores se encienden y cada combate se convierte en espectáculo global, el colombiano Javier Reyes logró abrirse un espacio gracias a su talento, su historia de vida y su resiliencia.
El bogotano de 32 años conquistó su lugar en la compañía más importante de las artes marciales mixtas a través de la novena temporada del Dana White’s Contender Series, un reality competitivo en el que jóvenes prospectos deben demostrar, frente al presidente de la UFC, que tienen lo suficiente para quedarse con un contrato. Reyes lo logró, y con ello, no solo cumplió un sueño personal, sino que también devolvió a Colombia a los listados de peleadores activos en la empresa, luego de dos años de ausencia.