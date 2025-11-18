x

Juan Diego Tello, capitán de Paisas, sueña con el bicampeonato y el Iván de Bedout lleno para la semifinal

Duelos de semifinal serán este miércoles y jueves, a las 8:30 de la noche.

    Juan Diego Tello, el capitán de Paisas, lidera el equipo que dirige Daniel Seoane, que este miércoles y jueves disputará la semifinal en el Iván de Bedout. FOTO CAMILO SUÁREZ
Luz Élida Molina Marín
18 de noviembre de 2025
bookmark

El antioqueño Juan Diego Tello, capitán de Paisas, es uno de los jugadores con mejores cifras en la temporada del equipo, que este miércoles y jueves recibe en el coliseo Iván de Bedout a Motilones por las semifinales de la Liga Profesional de Baloncesto.

Tello, el jugador más veterano de Paisas y del torneo con 40 años de edad, es uno de los más rendidores. Su aporte en el quinteto que dirige Daniel Seoane es fundamental, tanto en defensa como en ataque y en el liderazgo.

Juan Diego acumula 297 minutos disputados, para un promedio de 27 minutos por juego. Ostenta una efectividad del 53.3% en cestas de dos puntos, 33.3% en cestas de tres puntos y un 69% en lanzamientos de tiros libres. Además, suma 31 rebotes ofensivos, 68 defensivos y 41 asistencias, según cifras suministradas por la Liga Profesional de Baloncesto.

Tello, quien ya fue campeón con Paisas en el primer semestre, sueña ahora con sumar el bicampeonato con el equipo de su tierra. De lograrlo, se convertiría en pentacampeón, ya que con Titanes de Barranquilla sumó tres coronas previas en la Liga. “Jugar en casa siempre es especial”, ha manifestado Tello, quien espera que el coliseo esté colmado de aficionados para los duelos ante Motilones. Por ello, envió un mensaje a los seguidores del baloncesto paisa: “Vení, vení, acompáñanos pues en la semifinal este miércoles, a las 8:30 de la noche. Los veo pues, todo bien, nos vemos en el Iván de Bedout”.

Los dirigidos por Daniel Seoane llegan con una racha de seis victorias. Fueron el equipo más efectivo en la ofensiva de la temporada regular con 1.048 cestas marcadas y terminaron con 21 puntos, producto de nueve victorias y tres derrotas. Solo permitieron 862 cestas en contra, logrando una diferencia favorable de 186 canastas.

En la más reciente confrontación contra Motilones, los antioqueños lograron dos victorias contundentes (esos duelos se jugaron en el Iván de Bedout por temas de logística de la sede natural de Cúcuta) con resultados de 78-123 y 48-89.

Paisas cuenta además con el regreso del norteamericano Brandon Weatherspoon, quien en el primer semestre jugó 26 partidos, en los cuales promedió 30.2 minutos por partido, 21 puntos por juego, además de 5.1 rebotes y 2.7 asistencias.

