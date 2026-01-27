Juan Miguel Bolívar sigue haciendo historia y ya está en cuartos de final de los dobles del Abierto de Australia Junior

El tenis colombiano vive un momento especial en el Australian Open Junior, donde Juan Miguel Bolívar sigue dejando huella con una destacada actuación en la modalidad de dobles. El joven tenista, quien recientemente se convirtió en el primer colombiano en ganar un partido en la historia del Abierto de Australia junior, volvió a celebrar tras clasificar a los cuartos de final del certamen. Bolívar, haciendo dupla con el estadounidense Vihann Reddy, consiguió un trabajado triunfo frente a los locales Raphael Savelli y Lachlan King, en un partido intenso que se resolvió en tres sets. La pareja colombo-estadounidense se impuso con parciales de 6-2, 3-6 y 10-8, mostrando carácter y solidez en los momentos decisivos.

El encuentro comenzó con un dominio claro por parte de Bolívar y Reddy, quienes marcaron la diferencia desde el fondo de la cancha y aprovecharon su efectividad en la red para quedarse con el primer set. Sin embargo, los australianos reaccionaron en el segundo parcial, equilibraron las acciones y forzaron el súper tie-break, instancia que elevó la tensión del compromiso. En el desempate definitivo, el colombiano y su compañero mantuvieron la calma, respondieron en los puntos clave y lograron cerrar el partido por un ajustado 10-8, sellando así su paso entre las ocho mejores parejas del torneo. En la siguiente ronda, Juan Miguel Bolívar y Vihann Reddy se enfrentarán a Cooper Kose y Ymerali Ibraimi, con la ilusión de seguir avanzando y acercarse a las semifinales del Grand Slam juvenil.