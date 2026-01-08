Juan Miguel Bolívar cumplirá su sueño de estar en el Australia Open júnior, su primer Grand Slam

Cada seis meses ve a sus padres; a veces su papá se escapa y lo acompaña en torneos en Suramérica, ya que desde hace cinco años Juan Miguel Bolívar Idárraga vive lejos de casa. En este 2026 sus viajes ya están planillados, arrancando este sábado en Australia para cumplir uno de sus sueños: jugar su primer Grand Slam júnior. Con tan solo 16 años de edad, Juan Miguel alista maletas para iniciar uno de los viajes que más ha soñado. Gracias al gran 2025 en el que alcanzó buenos resultados, el antioqueño ascendió al puesto 43 del ranking mundial de su categoría y es el séptimo mejor tenista iberoamericano. Le puede interesar: Él es Juan Miguel Bolívar, el tenista antioqueño de 15 años que busca cupo para el Roland Garros Júnior

Esta posición le permite estar en los cuadros principales de los Grand Slam de su división y en el Australian Open vivirá su debut en uno de los grandes torneos del circuito. Mientras adelanta sus clases y entrenamientos en Estados Unidos, donde está radicado hace un lustro, Juan Miguel habló con El Colombiano sobre sus expectativas para la temporada.

¿Cómo arranca este 2026?

“Estoy en Estados Unidos entrenando en mi academia (RPS Academies) con mi grupo de trabajo y viajo este sábado a Australia para jugar el primer Grand Slam del año, algo que me tiene muy feliz porque voy a poder cumplir uno de mis sueños”.

¿Cómo se está preparando para esa cita?

“Ajusté una semana de entrenamiento fuerte, con énfasis en la parte física (mejorar movilidad y resistencia) para llegar de la mejor forma y así poder buscar buenos resultados en el torneo”.

¿Cuáles son sus expectativas en Australia?

“Como siempre, pienso en grande, quiero ganar, estoy jugando bien, espero dar lo mejor en cada partido”.

¿Cómo está diseñada la temporada que va a iniciar?

“Este año, además de los Grand Slam, voy a jugar varios ITF Future, torneos profesionales; ya no tantas competencias júniors, sino que voy a escalar un poco en la exigencia porque la meta es seguir creciendo en mi nivel. Por eso voy a tener varios torneos en Europa antes de Roland Garros”.

¿Cuáles son las metas que se ha impuesto para este año?

“Ser el número uno del mundo y lograr mi paso al tenis profesional. Este año quiero terminar en el top-10 y así asegurar wild cards (tarjetas de invitación) para los torneos Challenger”.



Lea aquí: Trono vacío de Roland Garros 2026 tras el adiós definitivo de Nadal; ¿quién heredará la copa en la temporada de polvo de ladrillo?

¿En sus planes está competir en Colombia?

“Bueno, no tengo por ahora ninguna competencia contemplada, pero sí tengo que ir para renovar mi pasaporte y otros documentos, y en ese tiempo espero entrenar muy fuerte, porque el año está lleno de competencias”.

Luego de Australia, ¿qué torneos tiene planificados?

“En Australia voy a estar del 10 de enero al primero de febrero; luego, en ese mismo mes, voy a disputar un Future en Costa Rica e ITF en Suramérica. Para marzo tengo una competencia en Brasil. Ojalá la Federación me pueda ayudar con wild cards para estar en los torneos en Colombia que me permitan sumar puntos en ATP”.

En Australia estarán Emiliana Arango y Camila Osorio, que son top-100, ¿qué piensa de la carrera que hacen ellas?

“Para mí, Emiliana, Camila y Daniel Galán son inspiración; espero verlos jugar en Australia. He compartido con Camila y es muy amable, siempre es cercana; verlas a ellas en el top-100 es especial, uno se ilusiona con que también lo puede lograr pronto”.

¿Cómo va el estudio y en qué momento cumple con sus obligaciones académicas?

“En la academia estamos varios deportistas de tenis, fútbol, golf y voleibol playa, y nos ayudan mucho para poder entrenar, competir y cumplir con lo académico; ya estoy en décimo grado”.

En 2025 compitió en Panamericanos Júnior, ¿qué significa representar al país?

“Siempre es un honor tener el escudo de Colombia o de Antioquia; ponerme la camisa amarilla es maravilloso. Perdí en segunda ronda individual, pero en dobles con Valentina Mediorreal logramos el oro, algo que fue muy especial para nosotros”.

¿Qué es lo que más extraña de Colombia y de su casa?