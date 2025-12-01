“Feliz cumpleaños mamá”: Pablo Castaño dejó el corazón en el ring de los Juegos Departamentales en honor a la vida de su madre

En la placa deportiva Aurelio Mejía de Girardota, en el marco de los Juegos Departamentales de Antioquia 2025, un joven de mirada café clara, sonrisa humilde y trenzas perfectamente tejidas se llevó todos los aplausos, en la primera pelea de la jornada.
Apenas sonó la campana en su debut de cuartos de final representando al Municipio de Guarne, Pablo Castaño, demostró que no había llegado a participar, sino a dejar huella. Y lo hizo con una solvencia que sorprendió incluso a quienes ya lo conocen.
La pelea tuvo un momento que arrancó suspiros en las tribunas: el ring estaba mojado y Pablo resbaló. Pero se levantó al instante, como un resorte, sin una sombra de desconcierto. Retomó su posición, volvió a atacar y terminó ganando con autoridad. Ese gesto, ese impulso natural de levantarse sin dudar, parecía decir algo más profundo sobre él, un impulso natural de resurgir incluso en sus peores caídas.