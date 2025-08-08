x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Dos antioqueños son candidatos a podio en la natación de los Panamericanos Junior de Asunción, ¿quiénes son?

Las justas multideportivas iniciarán este 9 de agosto en la capital de Paraguay. Irán hasta el 23 de este mes.

  • Tiffany Murillo ganó seis medallas de oro en el Panamericano Junior de Natación que se realizó en mayo en Medellín. FOTO: Julio César Herrera
    Tiffany Murillo ganó seis medallas de oro en el Panamericano Junior de Natación que se realizó en mayo en Medellín. FOTO: Julio César Herrera
Brandon Martínez González
Brandon Martínez González

Deportes

08 de agosto de 2025
bookmark

La brazada estética, pero fuerte. El movimiento de las piernas con buena técnica. El dominio que mostraron de las modalidades de la natación de carreras en las que compitieron aquellas noches mágicas de mayo en la piscina olímpica del complejo acuático César Villa Zapata en la Unidad Deportiva Atanasio Girardot de Medellín, fueron la muestra de que están entre las mejores competidoras “junior” de América.

La emoción del público las acompañaba. Competían en casa y eso les daba una energía especial: aura que llaman. A Tiffany Murilo Jinete siempre la fueron a ver sus familiares en el Panamericano Junior de Natación. En las tribunas tenía barra propia, que se emocionaba cuando ganaba medallas. Tantas veces su cuello bañado en oro: una, dos... seis preseas doradas en pruebas de “resistencia” como los 1.500, 800, 400 y 200 metros libres.

Terminaba sus recorridos y de la gradería salía un grito de júbilo. Ella, en la lucha por tomar aire para que su pulso volviera a la normalidad y sus pulmones se relajaran, bajaran el ritmo de su respiración, salía del agua y levantaba las manos. En los Juegos Panamericanos Junior de Asunción, que iniciarán este sábado 9 de agosto, esperan que suceda lo mismo.

¿Quiénes son los favoritos para alcanzar el podio en la natación de los Panamericanos Junior?

En Asunción, la capital del Paraguay, Tiffany Murillo no contará en la tribuna con el apoyo de toda esa gente que la vitoreó en Medellín. Sin embargo, sí recibirá la buena energía de su gente. Es una de las deportistas que Jorge Soto, presidente de la Federación Colombiana de Natación, tiene entre las candidatas a ser podio en las justas multideportivas.

Cómo no. Murillo Jinete, nacida en Arabia Saudita, pero radicada en Medellín desde que tenía once años, no solo se impuso en el Panamericano (donde no hubo representantes de Estados Unidos, sus potenciales grandes rivales). También lo hizo en los Juegos Nacionales Junior, cuando ganó 10 medallas representado a Antioquia. De ellas, 9 fueron de oro y una de plata.

El dirigente, quien se mostró preocupado por el recorte presupuestal que ha hecho el Gobierno Nacional al deporte y pidió “reflexión al Gobierno para que caiga en cuenta de que el deporte no es solo el alto rendimiento”, manifestó que esperan medallas de la caldense Estefanía Gómez, quien compite por Antioquia desde 2024 –también brilló en el Panamericano Junior de Medellín–, así como de Samanta Baños y Frank Solano en natación carreras.

¿Habrá más antioqueños en la competencia?

En clavados esperan una buena actuación del antioqueño Tomás Tamayo, uno de los deportistas con mayor proyección de esa modalidad en el país, así como de Miguel Tovar y Juliana Girón. En la delegación también estarán los paisas María Alejandra Soto, Isabella Bedoya, Sebastián Muñoz, Juan José Giraldo, Santiago Arteaga, Emiliano Calle, Simón Ríos, Mabel Tobón, Luisa Botero, Karina Vélez y Mariana Quintero.

Después de participar en los Juegos Panamericanos, los deportistas viajarán al Mundial Junior de Natación que se realizará en Rumania entre el 19 y 24 de agosto. Tiffany Murillo se perfila como potencial medallista.

Liga Betplay

El empleo que buscas
está a un clic
Ver ofertas
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida