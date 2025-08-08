Dos antioqueños son candidatos a podio en la natación de los Panamericanos Junior de Asunción, ¿quiénes son?

La brazada estética, pero fuerte. El movimiento de las piernas con buena técnica. El dominio que mostraron de las modalidades de la natación de carreras en las que compitieron aquellas noches mágicas de mayo en la piscina olímpica del complejo acuático César Villa Zapata en la Unidad Deportiva Atanasio Girardot de Medellín, fueron la muestra de que están entre las mejores competidoras “junior” de América.
La emoción del público las acompañaba. Competían en casa y eso les daba una energía especial: aura que llaman. A Tiffany Murilo Jinete siempre la fueron a ver sus familiares en el Panamericano Junior de Natación. En las tribunas tenía barra propia, que se emocionaba cuando ganaba medallas. Tantas veces su cuello bañado en oro: una, dos... seis preseas doradas en pruebas de “resistencia” como los 1.500, 800, 400 y 200 metros libres.