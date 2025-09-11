¿Podría detenerse La Vuelta a España por los disturbios pro-Palestina?

La salida desde O Barco de Valdeorras, para el inicio de la etapa 17 de La Vuelta a España, que se corrió el martes, transcurrió sin incidentes. Sin embargo, había en el pelotón algo de tensión. Antes de bajar de los autobuses, los corredores celebraron una votación de seguridad colectiva para decidir cómo actuar si las protestas volvían a ponerlos en riesgo.
Esa decisión, promovida por la Asociación de Corredores (CPA), marca un antes y un después en el devenir de la ronda ibérica 2025, una de las más golpeadas por lo extradeportivo en los últimos años. Los ciclistas seguirán compitiendo mientras la protección sea efectiva, pero no aceptarán exponerse a situaciones peligrosas.