“Así no se puede competir”: la denuncia de María Fernanda Herazo sobre el tenis femenino en Colombia

El tenis femenino colombiano atraviesa uno de sus momentos más delicados de los últimos años, y esta vez la advertencia no llegó desde un escritorio ni desde un informe técnico: llegó desde las redes sociales, de la voz de una protagonista. María Fernanda Herazo, tenista profesional y referente del circuito nacional, lanzó una denuncia directa, incómoda y necesaria que expone una realidad que muchos prefieren esquivar.
Su mensaje no fue un desahogo aislado ni una crítica ligera. Fue un diagnóstico crudo de un sistema que, según ella, viene dando pasos hacia atrás mientras otros países de la región avanzan con planificación, volumen y recambio.
Los hechos respaldan su preocupación. El 2025 dejó señales claras de retroceso: Colombia descendió en la Billie Jean King Cup, no logró defender las dos medallas de oro obtenidas previamente en los Juegos Bolivarianos y cerró el año con una base juvenil debilitada. Un dato resume la gravedad del panorama: Colombia inicia 2026 sin una sola jugadora juvenil en el Top 100 del ranking ITF Junior, una situación impensable años atrás.