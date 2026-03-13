Llega el Mazda Signature Ride 2026, gran fondo de ciclismo que recorrerá varios municipios de Antioquia

El ciclismo recreativo continúa ganando terreno en Antioquia y este 22 de marzo tendrá una nueva cita con el Mazda Signature Ride, un evento que reunirá a ciclistas aficionados avanzados en un recorrido de 127 kilómetros por algunas de las carreteras secundarias más atractivas del departamento. La prueba tendrá como punto de salida y llegada el municipio de Barbosa y recorrerá un trazado que también pasará por Girardota, Santo Domingo y Cisneros. Lea: Prográmese | Esta es la fecha para el Clásico El Colombiano 2026; acá le contamos los detalles El certamen de gran fondo busca consolidarse como una experiencia de turismo deportivo de alto nivel, inspirada en el crecimiento que ha tenido el ciclismo recreativo en Europa, donde el uso de vías secundarias bien conservadas ha impulsado el turismo ciclista.

Un recorrido exigente: 127 kilómetros y 2.600 metros de ascenso

Los participantes del Gran Fondo enfrentarán un desafío físico importante: 127 kilómetros de recorrido con 2.600 metros de ascenso acumulado, una exigencia diseñada para ciclistas con preparación avanzada. Además, la cita contará con una modalidad de Medio Fondo, con 90 kilómetros y 1.600 metros de desnivel, que también pondrá a prueba la resistencia de los participantes. El trazado incluirá tres segmentos cronometrados para el Gran Fondo: ascenso a Santo Domingo (16 km), alto de La Quiebra, en Cisneros (8 km) y Tramo Pradera, Barbosa (13 km). En el Medio Fondo se disputarán dos de estos segmentos. Todo el recorrido está pensado principalmente para bicicletas de ruta, aprovechando una carretera secundaria de bajo tráfico que garantiza buenas condiciones para el rodaje.

Un evento exclusivo: solo 700 ciclistas en la ruta

Una de las características que diferencia al Mazda Signature Ride frente a otros eventos es su formato limitado. La organización decidió restringir la participación a 700 ciclistas, con el objetivo de ofrecer una experiencia más personalizada. Podrán participar hombres entre los 18 y 60 años y mujeres entre los 18 y 50 años, en un formato pensado especialmente para ciclistas con experiencia en largas distancias. Según explicó Pablo González Mejía, la iniciativa busca elevar el estándar del ciclismo aficionado en el país. “Más que una competencia, la Mazda Signature Ride es una declaración de principios sobre cómo debe vivirse el ciclismo recreativo de alto nivel: con experiencia, estilo, desafío y atención al detalle. El evento, concebido por La Ruta Colombia en alianza con Mazda, tras una década de trabajo conjunto, busca transmitir la esencia de la marca a través de una vivencia diferencial en carretera, dijo González Mejía, director de La Ruta Colombia.

Seguridad, logística y acompañamiento médico en la carretera

La organización implementará un esquema logístico amplio para garantizar la seguridad del evento. Entre las 5:30 a.m. y la 1:00 p.m. se realizarán cierres viales progresivos, permitiendo el paso exclusivo de los ciclistas durante el desarrollo de la jornada. El Puesto de Mando Unificado (PMU) estará ubicado en el estadio de Barbosa y contará con seis ambulancias, motos medicalizadas, puntos de hidratación cada 40 kilómetros, con bebidas isotónicas y alimentos energéticos. Este esquema busca ofrecer condiciones seguras para una ruta que, por su perfil montañoso, exige una adecuada atención médica y logística.

Deporte, turismo y ayuda social para niños de Barbosa

El Mazda Signature Ride también incluirá un componente social a través de la Fundación Héroes Mazda, que entregará útiles escolares, computadores y materiales educativos a niños y niñas de Barbosa. La iniciativa busca reforzar el vínculo entre deporte y desarrollo comunitario en las regiones que reciben el evento. Además, la organización espera la participación de ciclistas provenientes de más de 50 ciudades del país, con presencia destacada de deportistas de Bogotá, Cali, Bucaramanga, Pereira, Manizales y Medellín, así como aficionados de distintas subregiones de Antioquia. Actualmente, el evento ya supera los 400 inscritos, con una participación femenina cercana al 20 %.

Una apuesta por el turismo deportivo en Colombia