Llega el Mazda Signature Ride 2026, gran fondo de ciclismo que recorrerá varios municipios de Antioquia

El ciclismo recreativo continúa ganando terreno en Antioquia y este 22 de marzo tendrá una nueva cita con el Mazda Signature Ride, un evento que reunirá a ciclistas aficionados avanzados en un recorrido de 127 kilómetros por algunas de las carreteras secundarias más atractivas del departamento.
La prueba tendrá como punto de salida y llegada el municipio de Barbosa y recorrerá un trazado que también pasará por Girardota, Santo Domingo y Cisneros.
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El certamen de gran fondo busca consolidarse como una experiencia de turismo deportivo de alto nivel, inspirada en el crecimiento que ha tenido el ciclismo recreativo en Europa, donde el uso de vías secundarias bien conservadas ha impulsado el turismo ciclista.