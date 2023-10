Durante el tiempo lleva compitiendo, y la pasión por los deportes de motor ha ido aumentando en ella. Ahora, además de esforzarse por ser mejor deportista, quiere masificar esta práctica entre las mujeres, pues considera que aún es muy exclusiva para los hombres en el mundo.

“El deporte, especialmente el automovilismo, cambió mi vida, me llena de confianza y me ha demostrado que como empresaria, madre y piloto puedo conseguir cualquier meta y lograr todo lo que me proponga y, sobre todas las cosas, que como mujer no existen espacios que no podamos ocupar”, dijo a su equipo de comunicaciones.