¿Peligran el Mundial 2026? Crece tensión global tras muertes de Alí Jameneí, en Irán, y “El Mencho”, en México

A 100 días del inicio del Mundial 2026, un torneo que contará por primera vez con 48 participantes y organizado en tres países (Estados Unidos, México, Canadá), no faltan los interrogantes, alimentados por la tensión en Oriente Medio, la política de Donald Trump y la violencia en México.
Cuatro años después de un Mundial disputado en Catar, diminuto emirato del Golfo, la competición va a cambiar por completo de dimensión y se jugará en 16 estadios repartidos a lo largo de 4.000 km, para un total de 104 partidos, desde el encuentro inaugural, el 11 de junio en el estadio Azteca, en Ciudad de México, hasta la final prevista el 19 de julio en el MetLife Stadium, en East Rutherford (Nueva Jersey), donde se conocerá al sucesor de la Argentina de Lionel Messi, coronada en 2022.