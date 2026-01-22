Atención: así podrá priorizar su cita para la visa americana si ya tiene boletas para ir al Mundial

La Embajada de Estados Unidos en Bogotá anunció una medida excepcional para los aficionados colombianos que planean asistir a la Copa Mundial de la Fifa 2026: la habilitación de citas prioritarias para la solicitud de visa.

Este beneficio, coordinado directamente con la Fifa, busca agilizar el proceso migratorio ante la gran demanda esperada para el torneo que se llevará a cabo en EE. UU., Canadá y México.

Lea también: Infantino justifica precios de boletería 5 veces más caros para el Mundial de 2026 ante una demanda récord

Para acceder a este mecanismo es necesario el Fifa Pass, un sistema de registro que permite a los solicitantes adelantar sus entrevistas consulares frente a las fechas ordinarias.

La Embajada subrayó que este beneficio solo aplica para quienes hayan comprado sus entradas de manera oficial a través del sitio web fifa.com/tickets. El sistema no es válido para boletas adquiridas mediante reventa o terceros.