x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Atención: así podrá priorizar su cita para la visa americana si ya tiene boletas para ir al Mundial

La Embajada puso a disposición de los visitantes colombianos un mecanismo para obtener el visado y asistir a la Copa del Mundo que comenzará en junio.

  • La Embajada de EE.UU. en coordinación con la Fifa ha dispuesto un mecanismo para que los colombianos puedan ir al país norteamericano y asistir a los partidos del Mundial. Fotos: Getty Images y Juan Antonio Sánchez
    La Embajada de EE.UU. en coordinación con la Fifa ha dispuesto un mecanismo para que los colombianos puedan ir al país norteamericano y asistir a los partidos del Mundial. Fotos: Getty Images y Juan Antonio Sánchez
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 3 horas
bookmark

La Embajada de Estados Unidos en Bogotá anunció una medida excepcional para los aficionados colombianos que planean asistir a la Copa Mundial de la Fifa 2026: la habilitación de citas prioritarias para la solicitud de visa.

Este beneficio, coordinado directamente con la Fifa, busca agilizar el proceso migratorio ante la gran demanda esperada para el torneo que se llevará a cabo en EE. UU., Canadá y México.

Lea también: Infantino justifica precios de boletería 5 veces más caros para el Mundial de 2026 ante una demanda récord

Para acceder a este mecanismo es necesario el Fifa Pass, un sistema de registro que permite a los solicitantes adelantar sus entrevistas consulares frente a las fechas ordinarias.

La Embajada subrayó que este beneficio solo aplica para quienes hayan comprado sus entradas de manera oficial a través del sitio web fifa.com/tickets. El sistema no es válido para boletas adquiridas mediante reventa o terceros.

¿Cómo activar el Fifa Pass para priorizar la cita en la Embajada?

Para acceder a este agendamiento especial, los interesados deben iniciar sesión en su cuenta de fifa.com y completar el formulario de registro para el Fifa Pass.

Allí debe introducir el nombre y número de pasaporte exactamente como aparecen en el documento físico; esta información debe coincidir en todas las plataformas.

Luego el solicitante debe iniciar el trámite de visado en la página específica del Departamento de Estado: state.gov/fifa-world-cup-26. En el sitio debe diligenciar el formulario DS-160 en línea y realizar el pago de la tasa consular.

Cuando la persona esté solicitando la cita, si el sistema pregunta si es portador de una boleta de la Fifa, debe asegurarse de responder “sí”. Si la información en el sistema de visados coincide plenamente con el registro de la Fifa, el usuario recibirá acceso a la disponibilidad de citas prioritarias.

Sobre este beneficio, la autoridad diplomática ha enfatizado que el Fifa Pass no garantiza la aprobación de la visa ni la entrada automática a los Estados Unidos, pues los solicitantes deben tener en cuenta que todos deberán someterse a los controles de seguridad, verificación de antecedentes y entrevistas habituales.

La embajada resaltó que es indispensable demostrar solvencia económica para cubrir los gastos del viaje y vínculos sólidos con el país de origen, además de que, si la visa es negada, la Fifa no otorgará compensaciones automáticas por el costo de las entradas.

La recomendación por parte de las autoridades estadounidenses es iniciar el trámite con la mayor anticipación posible, ya que los procesos consulares pueden ser extensos a pesar de la priorización.

Siga leyendo: El trofeo del Mundial 2026 llega a Colombia: fechas, lugar y cómo verlo

Liga Betplay

Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida