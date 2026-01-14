EE. UU. congela visas de inmigrante para 75 países, incluida Colombia: ¿A quiénes afecta y qué pasa con visas de turismo, estudio y negocios?

Este miércoles el Departamento de Estado de Estados Unidos anunció que, a partir de la próxima semana, congelará el trámite de visados de inmigrante para ciudadanos de 75 países. Al parecer, entre las naciones afectadas estaría Colombia, según reportó el portal Fox News, cercano a la Casa Blanca. La medida afecta el trámite de visas de inmigrante que, según el gobierno de Estados Unidos, implican una residencia permanente en caso de contar con familiares en ese país, empleo o diversidad, así como refugiados y asilados. Es decir, la restricción no afectaría a quienes viajan de manera temporal por negocios, turismo, estudio o trabajo transitorio.



¿Por qué EE. UU. congeló las visas de inmigrante para 75 países?

Si bien el Departamento de Estado confirmó que la suspensión busca hacerle frente a inmigrantes que “se benefician de la asistencia social del pueblo”, no divulgó el listado completo de los 75 países. Sin embargo, el medio republicano Fox News hizo público el que sería el listado final, en el que aparecen Colombia, Brasil o Uruguay. En el caso colombiano, el anuncio se conoce en medio de los acercamientos entre Donald Trump y Gustavo Petro tras varias semanas de tensión. De hecho, en su cuenta en la red social X, Karoline Leavitt, secretaria de prensa de la Casa Blanca, hizo eco de la publicación de Fox News. Allí se cuentan también países como Somalia, Rusia e Irán.

Según el Departamento de Estado, la congelación en el proceso para visados se mantendrá hasta que Estados Unidos “pueda garantizar que los nuevos inmigrantes no se enriquezcan con la riqueza del pueblo estadounidense”. En esa línea, el organismo reclamó que los inmigrantes, “a menudo”, se convierten en cargas públicas para Estados Unidos. “Estamos trabajando para garantizar que la generosidad del pueblo estadounidense ya no sea abusada”, precisó. Al parecer, la medida comenzaría a regir a partir del 21 de enero y se extendería indefinidamente hasta que se “realice una reevaluación del procesamiento de visas de inmigrante”, de acuerdo con Fox News.

Llama la atención la inclusión de Somalia, cuyos ciudadanos han sido blanco de duras críticas por parte de Trump tras un escándalo sobre presunto uso irregular de fondos federales en Minnesota en el que estuvieron involucrados inmigrantes. Trump no ha ocultado su deseo de reducir la inmigración de personas que no son de ascendencia europea. Ha calificado a los somalíes de “basura” que deberían “regresar” al país de “donde vinieron” y, en cambio, ha expresado su disposición a que los escandinavos se muden a Estados Unidos. El Departamento de Estado ya había informado el lunes que revocó más de 100.000 visas desde el regreso de Trump, un récord en un año. El Departamento de Seguridad Nacional informó el mes pasado que la administración Trump ha deportado a más de 605.000 personas y que otros 2,5 millones abandonaron el país voluntariamente.



Esta última medida no afecta las visas de turista ni de negocios, aunque la administración Trump se ha comprometido a revisar el historial de redes sociales de todos los solicitantes.

Lista completa de los 75 países afectados según Fox News

La lista completa de países, según Fox News, incluye a Afganistán, Albania, Argelia, Antigua y Barbuda, Armenia, Azerbaiyán, Bahamas, Bangladesh, Barbados, Bielorrusia, Belice, Bután, Bosnia, Brasil, Birmania, Camboya, Camerún, Cabo Verde, Colombia, Costa de Marfil, Cuba, República Democrática del Congo, Dominica, Egipto, Eritrea, Etiopía, Fiji, Gambia, Georgia, Ghana, Granada, Guatemala, Guinea, Haití, Irán, Irak, Jamaica, Jordania, Kazajistán, Kosovo, Kuwait, Kirguistán, Laos, Líbano, Liberia, Libia, Macedonia del Norte, Moldavia, Mongolia, Montenegro, Marruecos, Nepal, Nicaragua, Nigeria, Pakistán, República del Congo, Rusia, Ruanda, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Senegal, Sierra Leona, Somalia, Sudán del Sur, Sudán, Siria, Tanzania, Tailandia, Togo, Túnez, Uganda, Uruguay, Uzbekistán y Yemen.

