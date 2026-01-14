EE. UU. congela visas de inmigrante para 75 países, incluida Colombia: ¿A quiénes afecta y qué pasa con visas de turismo, estudio y negocios?

Este miércoles el Departamento de Estado de Estados Unidos anunció que, a partir de la próxima semana, congelará el trámite de visados de inmigrante para ciudadanos de 75 países. Al parecer, entre las naciones afectadas estaría Colombia, según reportó el portal Fox News, cercano a la Casa Blanca.
La medida afecta el trámite de visas de inmigrante que, según el gobierno de Estados Unidos, implican una residencia permanente en caso de contar con familiares en ese país, empleo o diversidad, así como refugiados y asilados. Es decir, la restricción no afectaría a quienes viajan de manera temporal por negocios, turismo, estudio o trabajo transitorio.
