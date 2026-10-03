Sacudida en el Ministerio de Educación: Ilva Myriam Hoyos sacará a sus dos viceministros

El arribo de Ilva Myriam Hoyos al Ministerio de Educación estaría acompañado de una renovación en la cúpula de la entidad. Dos nuevos viceministros asumirían próximamente los cargos que actualmente ocupan Gledy María Foliaco, en Educación Básica y Media, y Camilo Noguera Pardo, en Educación Superior.
La información fue confirmada por El Tiempo tras revisar documentos publicados en la plataforma de Función Pública, donde ya aparecen las declaraciones de renta de quienes serían los nuevos funcionarios, aunque sus nombramientos todavía no han sido anunciados oficialmente.
Los movimientos se producen durante los primeros días de Hoyos al frente de la cartera, periodo en el que la nueva ministra estaría conformando su equipo de trabajo.
Según fuentes consultadas por ese medio, Hoyos habría solicitado la renuncia de sus dos viceministros y, esta semana, habría sido aceptada al menos la de Foliaco.
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