Exsecretario de Quintero podría quedarse con la rectoría del Pascual Bravo

Este jueves 12 de marzo el Pascual Bravo escogerá el rector para el periodo 2026- 2030 y dentro de los aspirantes está el exsecretario de Juventud, Alejandro Matta.

  • El exsecretario de Juventud, Alejandro Matta, y el exalcalde Daniel Quintero durante un acto de gobierno meses antes de su renuncia a la Alcaldía de Medellín. FOTO Cortesía.
Jacobo Betancur Peláez
Metro

hace 2 horas
Uno de los miembros del círculo de confianza del exalcalde Daniel Quintero durante su administración, y que incluso lo defendió como abogado en el proceso de revocatoria de mandato en su contra, es uno de los candidatos más opcionados para ser el nuevo rector del Pascual Bravo.

Este jueves, el Consejo Directivo de esa institución del Distrito, clave no solo por ser una de las más importantes universidades de la ciudad, sino por tener una gran incidencia en los procesos de contratación pública, definirá el relevo del actual rector Juan Pablo Arboleda Gaviria.

Pese a que hasta ahora las alertas y suspicacias se habían mantenido principalmente en los muros de esa institución, durante las últimas semanas cada vez son más las veedurías y fuentes al interior de la entidad que temen que las riendas de la misma queden en manos del círculo de influencia del exalcalde.

La plana de candidatos de quienes quieren liderar la institución para el periodo 2026 - 2030 quedó formalizada el pasado 27 de febrero, en un documento en el que quedaron 18 personas inscritas.

En el último renglón del documento aparece precisamente el nombre que hoy genera más polémica: Alejandro Matta Herrera.

Además de ser abogado y docente universitario, Matta fue uno de los integrantes del gabinete original del exalcalde Daniel Quintero desde el primer día de su gobierno y llegó a liderar la Secretaría de Juventud.

El secretario hizo parte de la desbandada de funcionarios que renunciaron en 2022. En su caso, su salida se produjo el 17 de enero, fecha en la que se señaló que abandonaría su cargo para liderar como abogado el proceso de defensa de Quintero por la revocatoria en su contra. Este último proceso, cabe recordar, nunca llegó a las urnas por cuenta de una resolución de la Registraduría, que terminó siendo tumbada por el Tribunal Administrativo de Antioquia en 2025, ya cuando el gobierno había terminado.

Matta duró muy poco por fuera del sector público. En octubre de 2022, llegó al Pascual Bravo y allí fue nombrado como vicerrector de docencia, cargo en el que se mantiene hasta este año.

Como pasa en la mayoría de las universidades, en el Pascual Bravo el rector es nombrado por un consejo directivo en el que tienen asiento varias instancias.

En esta institución son un total de diez asientos y nueve votos: un delegado del alcalde, un delegado del presidente, un delegado del Ministerio de Educación, un representante de las directivas académicas, un representante de los profesores, un representante de los estudiantes, un representante de los egresados, un representante del sector productivo, un representante de los exrectores y el rector, que tiene voz, pero no tiene voto.

Bajo esas cuentas, quien quiera llegar a rector necesita asegurarse por lo menos cinco votos.

Según señalaron a este diario varias fuentes internas de esa institución, la candidatura de Matta ya venía cantada desde antes de que se conociera el listado definitivo y gracias a su experiencia desde el gobierno pasado ya estaría pisando fuerte en la puja y tendría por lo menos tres votos asegurados.

Según esas fuentes, Matta, además, es visto como uno de los candidatos más cercanos al actual rector Juan Pablo Arboleda Gaviria, quien también viene del gobierno pasado.

Además de la cercanía con varios funcionarios que vienen desde entonces, en la universidad también señalan que la representación estudiantil en el Consejo podría tener uno de los votos determinantes, en caso de optar por apoyar a Matta.

Aparte del exsecretario de Quintero, otros funcionarios actuales que aspiran al cargo también están en el boca a boca por las mismas razones, incluyendo a la vicerrectora administrativa, Liliana Restrepo Villa, y la vicerrectora de Investigación y Extensión, Carmen Elena Úsuga, que junto con Matta hacen parte del Consejo Académico.

Las suspicacias alrededor de la elección no son gratuitas, ya que el Pascual Bravo, al igual que el ITM y el Colegio Mayor de Antioquia, además de su labor docente e investigativa, tienen un rol crucial para la contratación del Distrito de Medellín, teniendo a su cargo la operación de múltiples convenios interadministrativos.

Quienes ven con prevención a los candidatos de la elección advierten que en esa institución todavía hay múltiples funcionarios en cargos directivos que vienen de la administración anterior, lo que reforzaría la posibilidad de que en el próximo periodo se mantengan en la entidad.

Cabe recordar que, por ejemplo en 2024, el Pascual Bravo estuvo bajo escrutinio público cuando se hicieron públicos por lo menos 16 contratos que allí se habrían firmado con personas cercanas al exsecretario de No Violencia y excandidato a la Alcaldía, Juan Carlos Upegui.

Veedores ciudadanos como Alejandro Moncada denunciaron la entrega de 14 contratos por $135 millones a Andrea Vahos, pareja de Upegui durante la campaña, su hermano David Vahos y otra familiar, identificada como Sara Cristina Vahos.

Para conocer su versión ante su candidatura a la rectoría de la institución universitaria, EL COLOMBIANO se puso en contacto con Alejandro Matta y le envió un cuestionario por escrito, preguntando por las condiciones en las que llegó a la entidad y cuál sería su cercanía con el equipo político del exalcalde Daniel Quintero. Hasta el cierre de esta edición no se obtuvo respuesta.

Según aparece en el cronograma fijado por la institución, será este jueves 12 de marzo que los candidatos se presentarán y sustentarán sus propuestas ante el Consejo Directivo. Ese mismo día, en un ágil proceso, se conformará la terna de candidatos definitivos y se realizará la votación final para definir el reemplazo de Arboleda Gaviria.

