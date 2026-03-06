x

¿Lloverá este domingo? Los mejores horarios para acudir a las urnas según el clima en cada región

El Ideam ha entregado el pronóstico del tiempo para este fin de semana, donde se llevarán a cabo las elecciones legislativas y las consultas interpartidistas para la Presidencia. Aquí toda la información.

  El Ideam dio su pronóstico del clima para el domingo, 8 de marzo, primera jornada electoral en Colombia en el 2026. Fotos: Camilo Suárez Echeverry y Colprensa
    El Ideam dio su pronóstico del clima para el domingo, 8 de marzo, primera jornada electoral en Colombia en el 2026. Fotos: Camilo Suárez Echeverry y Colprensa
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 4 horas
bookmark

Colombia se acerca a su primera jornada electoral del 2026 este domingo, 8 de marzo. Para ese día, el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) entregó su pronóstico sobre el clima.

La autoridad climática compartió a través de un comunicado los detalles sobre las lluvias o el tiempo seco que se esperan en las diferentes regiones del territorio nacional.

Lea también: Nivel del mar sería hasta un metro más alto de lo estimado y abre la puerta a nuevos riesgos costeros

Con esta pronóstico, se espera que los colombianos acudan a su puesto de votación ya sea con ropa ligera, abrigados o con paraguas de acuerdo a los variaciones del clima que puedan suceder al momento de ejercer el derecho en las urnas.

De acuerdo con el Ideam, en la región Andina se prevén lluvias sectorizadas que podrían tener acumulados importantes. En esta zona, los departamentos con mayor probabilidad de precipitaciones moderadas a intensas son Antioquia, Santander, Boyacá, Cundinamarca, Tolima, Caldas y Risaralda. En Huila, Quindío y Norte de Santander se esperan lluvias más ligeras.

En el caso del Caribe, aunque predominará el tiempo seco con cielos despejados o parcialmente nublados en gran parte de la región, se esperan lluvias en sectores específicos. Se pronostican lluvias de intensidad ligera y moderada en Bolívar, Córdoba y el Urabá antioqueño, esto en horas del mediodía y la noche.

El Pacífico enfrentará este domingo condiciones de alta humedad con lluvias intensas o fuertes en Chocó, Cauca y Nariño. En el Valle del Cauca también se presentarán precipitaciones, aunque con acumulados menores en comparación con los departamentos vecinos.

En la Amazonía, el Ideam pronostica para el 8 de marzo un cielo mayormente nublado con lluvias moderadas e intensas en Caquetá, Putumayo, Guainía, Vaupés, Amazonas y el sur de Guaviare.

Para los Llanos Orientales, predominará el tiempo seco y altas temperaturas. No obstante, podrían presentarse lluvias ligeras o de bajos acumulados en el suroccidente del Meta y el sur de Vichada.

En el caso de San Andrés y Providencia, el pronóstico del Ideam contempla la posibilidad de lluvias ligeras durante la jornada.

En Bogotá, se espera un cielo entre parcial y mayormente cubierto con lluvias de intensidad moderada a fuerte, especialmente después del mediodía. Las precipitaciones se concentrarán principalmente en las localidades del norte y el occidente de la ciudad.

¿A qué horas se recomienda ir a votar en cada región del país?

La jornada electoral en todo el territorio nacional se llevará a cabo desde las 8:00 a. m. hasta las 4:00 p. m., sin embargo, de acuerdo a los pronósticos del Ideam, hay unos horarios más cómodos para asistir a las urnas según el clima.

Para el caso de la región Andina, debido a que se prevé lluvias moderadas e intensas durante el domingo, la recomendación general es tener en cuenta las variaciones y estar preparado a la hora de dirigirse al puesto de votación.

En el Pacífico y la Amazonía, debido a que las precipitaciones podrían presentarse en cualquier momento del día, también se recomienda estar preparados y tener presente los cambios del clima.

Respecto a Bogotá, la sugerencia de la autoridad climática es adelantar el voto en horas de la mañana debido a que se esperan lluvias de intensidad moderada a fuerte después del mediodía, especialmente en las localidades del norte y el occidente.

En el caso de la Costa Caribe, aunque en gran parte predominará el tiempo seco, en los departamentos de Córdoba y Bolívar y el Urabá antioqueño se prevén lluvias con acumulados elevados después del mediodía y durante la noche. Por ello, lo ideal sería votar antes de las 12:00 del mediodía.

La Orinoquía es la región con condiciones más estables y predominio de tiempo seco, por lo que los ciudadanos podrían tener mayor flexibilidad en su horario dentro de la ventana de votación, aunque se advierte sobre altas temperaturas.

Pese a estos pronósticos, la sugerencia general por parte de las autoridades es acudir a las urnas temprano, no solo para evitar las precipitaciones, sino para poder generar el derecho al sufragio y no generar aglomeraciones en los puestos de votación, pues una vez que el reloj marque las 4:00 p. m., solo quien esté en el cubículo podrá terminar su proceso democrático.

Siga leyendo: Deportistas, pilas: el domingo no habrá ciclovía en Medellín por las elecciones

