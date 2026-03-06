“El gobierno nacional ha dado la espalda completamente a los antioqueños”: Yucelly Rincón

Tras más de tres décadas ocupando diversos cargos en entes de control, incluyendo su reciente paso por la Defensoría del Pueblo en el departamento, Yucelly Rincón busca ahora un escaño en la Cámara de Representantes.
En diálogo con EL COLOMBIANO, la exfuncionaria lanzó duras críticas contra la política de paz total del Gobierno Nacional, asegurando que esta estrategia ha empoderado a los grupos armados que hoy fungen como autoridad en los territorios. Además de cuestionar la falta de pie de fuerza y el abandono estatal, la candidata atizó la polémica al denunciar presuntos entramados de corrupción electoral, compra de votos y constreñimiento al elector en municipios como Itagüí y en las subregiones de Urabá y el Bajo Cauca.