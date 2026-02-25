Con Gaviria y Hodeg a la cabeza, Colombia busca retener el título panamericano en carreteras de Córdoba

De los siete campeones que tuvo Colombia el año pasado durante el Campeonato Panamericano de ruta en Punta del Este, Uruguay, solo uno de ellos, el boyacense Jonathan Guatibonza (Movistar) no hará parte del representativo nacional que este año, en Montería, defenderá el título en una nueva edición del certamen de ciclismo. En la anterior edición, la delegación nacional, dirigida por David Vargas Gómez, conquistó el título tras sumar 14 medallas en total (7 oros, 6 platas y un bronce). Los ganadores de los metales de oro fueron Álvaro Hodeg (ruta élite), quien volvió a levantar los brazos en señal de triunfo luego de cuatro años al recuperarse de un grave accidente en el que poco pierde la vida; Walter Vargas, quien conquistó su sexta corona, en mayores, de contrarreloj y la tercera de manera consecutiva; Juliana Londoño (ruta élite), Guatibonza (ruta sub-23), Luciana Osorio (contrarreloj y fondo júnior) y Jerónimo Calderón (CRI júnior). Ahora, con una nómina equilibrada, que combina experiencia internacional, como se evidencia con la presencia de Fernando Gaviria (Caja Rural) y que no viste la tricolor desde el Mundial de 2023 en Glasgow (Reino Unido), el representativo criollo, con otros jóvenes talentos, buscará hacer respetar la localía.

Más allá de la ola invernal que viene azotando al país en los últimos meses, sobre todo en Córdoba, la Federación Colombiana de Ciclismo confirmó el recorrido oficial de las pruebas en Montería, entre este 17 y 22 de marzo. El estratega eligió a Hodeg, Gaviria, Vargas, Rodrigo Contreras, Nicolás David Gómez, Wílmar Paredes Zapata; en élite. En sub-23 masculino competirán Jerónimo Calderón, Juan Diego Quintero, William Colorado Osorio, actual campeón nacional; Jaider Muñoz, Cristian Vélez y Alejandro Peña. Lea: Las carreras más importantes del calendario del ciclismo mundial en 2026 En juvenil estarán José Manuel Posada, Emmanuel Restrepo, Juan Esteban Sánchez, Andrés Shaffit Talero, Óscar Iván Restrepo y Simón Loaiza. En mujeres élite estarán Diana Carolina Peñuela, Camila Andrea Valbuena, Laura Daniela Rojas, Juliana Londoño, Jannie Milena Salcedo y Luciana Osorio; y en juvenil, Estefanía Castillo, Lineth Valentina García, Salomé Vargas, Ana María Cifuentes, Alix Nicolle Sanabria y Emelith Rodríguez. “Queremos revalidar los logros panamericanos conseguidos en 2025, seguir por esa senda con los nuevos talentos, darles la oportunidad de que estén acá en Colombia. Será una carrera al embalaje, un terreno plano, son otro tipo de corredores de los que estamos acostumbrados a ver en Colombia como los escaladores, pero tenemos exponentes como el actual campeón panamericano, Álvaro Hodeg, Fernando Gaviria para poder luchar en ese tipo de pruebas y en todas sus ramas”, indicó Rubén Darío Galeano, presidente de la Federación Colombiana de Ciclismo.

Así será el recorrido