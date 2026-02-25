Con Gaviria y Hodeg a la cabeza, Colombia busca retener el título panamericano en carreteras de Córdoba

De los siete campeones que tuvo Colombia el año pasado durante el Campeonato Panamericano de ruta en Punta del Este, Uruguay, solo uno de ellos, el boyacense Jonathan Guatibonza (Movistar) no hará parte del representativo nacional que este año, en Montería, defenderá el título en una nueva edición del certamen de ciclismo.
En la anterior edición, la delegación nacional, dirigida por David Vargas Gómez, conquistó el título tras sumar 14 medallas en total (7 oros, 6 platas y un bronce).
Los ganadores de los metales de oro fueron Álvaro Hodeg (ruta élite), quien volvió a levantar los brazos en señal de triunfo luego de cuatro años al recuperarse de un grave accidente en el que poco pierde la vida; Walter Vargas, quien conquistó su sexta corona, en mayores, de contrarreloj y la tercera de manera consecutiva; Juliana Londoño (ruta élite), Guatibonza (ruta sub-23), Luciana Osorio (contrarreloj y fondo júnior) y Jerónimo Calderón (CRI júnior).
Ahora, con una nómina equilibrada, que combina experiencia internacional, como se evidencia con la presencia de Fernando Gaviria (Caja Rural) y que no viste la tricolor desde el Mundial de 2023 en Glasgow (Reino Unido), el representativo criollo, con otros jóvenes talentos, buscará hacer respetar la localía.