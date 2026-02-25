Editorial Angosta cumple 10 años: “Nos mueve una idea colombiana: lo bueno, bonito y barato”

Alexandra Pareja recuerda el orden de los libros publicados por Angosta de la forma en que la mamás recuerdan a sus hijos: del mayor al menor. Entonces, cuando se le pregunta por cada título publicado en estos diez años de labores editoriales, ella cuenta una anécdota del libro: puede mencionar el mail que remitió el inédito al buzón de la editorial –por ejemplo, recuerda la confianza del texto que acompañaba Cómo maté a mi padre, de Sara Jaramillo– o algún detalle del trabajo en cada obra.
Angosta publica libros de autores inéditos o de escritores de trayectoria, reedita obras fuera de circulación y hace traducciones. EL COLOMBIANO conversó con Alexandra en su oficina, a pocos metros de la Avenida El Poblado.
