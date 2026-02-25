¿Cuándo se separa Nequi de Bancolombia? Ya hay fecha oficial para su independencia total en 2026

La transición de Nequi hacia su autonomía total ha entrado en una fase definitiva. Tras años de planeación y ajustes regulatorios bajo la supervisión de la Superintendencia Financiera de Colombia, el Grupo Cibest (conglomerado al que pertenece junto a Bancolombia) ha confirmado el cronograma final para que la billetera digital opere con personería jurídica y estructura propia.

Los detalles los entregó Juan Carlos Mora, presidente del grupo Cibest, en una entrevista con el diario La República. El directivo informó que la hoja de ruta proyecta finalizar la separación legal y tecnológica entre el tercer y el cuarto trimestre de 2026.

Según Mora, a partir de ese momento, Nequi operará como una entidad independiente dentro del holding, lo que le permitirá contar con información financiera separada de Bancolombia y tomar decisiones estratégicas de manera autónoma.

Esa independencia no sólo implicaría un cambio corporativo sino también una expansión del portafolio. De acuerdo con lo que le confirmó el presidente de Cibest a ese medio, para este año, Nequi planea incursionar en productos más complejos, incluyendo bolsillos en dólares digitales, remesas internacionales y soluciones diseñadas específicamente para emprendedores.