Novak Djokvic busca convertirse en el máximo ganador de Grand Slams de la historia en Australia, ¿cuándo debuta?

Con Carlos Alcaraz y Jannik Sinner como dominadores claros del circuito ATP, Novak Djokovic debuta este lunes, a sus 38 años, contra el español Pedro Martínez (4:10 a. m. de Colombia) en su 21.º Abierto de Australia, donde aspira a lograr su ansiado 25.º título de Grand Slam. “Sinner y Alcaraz están en estos momentos en otro planeta (...). Pero eso no quiere decir que los demás no tengamos opciones. Yo siempre tengo mis opciones y especialmente aquí”, defendió Djokovic, ganador diez veces en Melbourne (el que más lo ha ganado en la historia) y que actualmente es cuarto en el ranking de la ATP.

En 2025, las cuatro citas del Grand Slam se repartieron al 50 % entre Sinner (Australia y Wimbledon) y Alcaraz (Roland Garros y Estados Unidos). Djokovic estuvo en las cuatro ocasiones en semifinales, pero sin poder acceder a la final. Pero si hay un lugar de los cuatro Grand Slam donde Djokovic tiene más opciones de levantar el trofeo es Australia. Por el momento, está igualado a 24 títulos en los grandes torneos con la australiana Margaret Court. Llegar a la cifra de 25 lo convertiría en el único en la historia del tenis, hombres y mujeres incluidos, en conseguir esa hazaña.

¿Por qué Djokovic sigue compitiendo?

Djokovic conserva, eso sí, la motivación y la confianza. “Sé que cuando estoy con salud puedo tener todas las piezas del puzle en el día D, puedo ganar a cualquiera. Si no tuviera esa confianza no me habría inscrito en el torneo”, aseguró. Físicamente, señala que cuida más que nunca su cuerpo, que con la edad requiere más tiempo “para construirse o recuperarse”. Por ello, su plan de competiciones es estudiado meticulosamente. Prefirió renunciar recientemente por motivos “físicos” al torneo de Adelaida (Australia), donde estaba inicialmente inscrito como preparación para el Abierto de Australia.

Pero, a pesar de los esfuerzos, la realidad en los últimos años ha sido tozuda ante la fuerza física y el talento de los dos nuevos ogros del circuito, mucho más jóvenes que él (Alcaraz tiene 22 años y Sinner, 24). “Voy a darlo todo, como hice en 2025, cuando creo que pude desafiarles bien en su camino hacia los títulos”, afirma.

¿Se antepondrá a “la naturaleza”?

Djokovic pudo vencer a Alcaraz en cuartos de final del Abierto de Australia el año pasado, pero luego abandonó en semifinales contra Alexander Zverev. En las últimas ediciones de Roland Garros y Wimbledon, la estrella serbia perdió en tres sets contra Sinner, y también cayó en tres mangas en el pasado Abierto de Estados Unidos frente a Alcaraz.

“Nadie puede ganar a la naturaleza. Un jugador de 39 años es, simplemente, demasiado viejo para enfrentarse a uno de 22 que esté en plenas facultades físicas”, estimó recientemente el exnúmero uno mundial Yevgeny Kafelnikov. Djokovic cumplirá 39 años en mayo y, a pesar de la dificultad, no renuncia a seguir haciendo historia en el tenis. “He batido casi todos los récords del tenis y estaré eternamente agradecido a este deporte por haberme permitido vivir mi sueño”, asegura.