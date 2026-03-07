x

Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

Video: Registraduría reporta destrucción de urnas y cubículos en Bolívar; ¿qué paso?

El hecho se presentó en un corregimiento donde estaban ubicadas cuatro mesas de votación. Varias personas estarían involucradas.

  • En video quedó captado el momento en el que personas destruyeron urnas y material de la Registraduría. FOTO CAPTURA DE VIDEO
    En video quedó captado el momento en el que personas destruyeron urnas y material de la Registraduría. FOTO CAPTURA DE VIDEO
El Colombiano
El Colombiano
hace 21 minutos
bookmark

La Registraduría Nacional del Estado Civil denunció en sus redes sociales en la noche de este sábado un hecho de violencia a menos de 10 horas del inicio de las elecciones legislativas de este 8 de marzo. Este domingo más de 41 millones de personas están habilitadas para ejercer su derecho al voto.

Le puede interesar: A horas de elecciones, Mindefensa incautó $3.521 millones de posible compra de votos.

El video que compartió la entidad muestra lo ocurrido en Barranca Vieja, corregimiento de Calamar (ubicado en el departamento de Bolívar). Allí, según denunciaron, “fueron destruidas urnas y cubículos correspondientes a cuatro mesas de votación”.

Las imágenes muestran a un grupo indeterminado de personas —a quienes no se les ve los rostros por la hora de la noche— lanzando patadas a los cartones que formas las urnas. Otros saltaban encima de estos elementos para destruirlos y también los arrojaban con las manos al piso.

En un aparte del video se ve que una mujer, impotente ante la situación, empuja a uno de los sujetos que estaba participando en la destrucción de las urnas y que salió del lugar de votación.

La entidad señaló que “las autoridades competentes hacen seguimiento a la situación”.

En las elecciones de este 8 de marzo los colombianos elegirán a los integrantes del Congreso de la República: 102 senadores, 166 representantes a la Cámara y 16 representantes de las curules de paz.

Así mismo, los ciudadanos podrán pedir el tarjetón para votar las consultas interpartidistas, que reúnen a 16 precandidatos distribuidos en tres grupos: la Gran Consulta por Colombia (centroderecha), la Consulta de las Soluciones (centro) y el Frente por la Vida (centro izquierda).

Para los comicios de este año, el Consejo Nacional Electoral confirmó que 1.077.326 testigos electorales vigilarán su realización. Esa cifra representa un incremento del 162% frente a los 394.235 testigos acreditados en las elecciones de Congreso de 2022.

Para leer más noticias sobre política, paz, salud, judicial y actualidad, visite la sección Colombia de EL COLOMBIANO.

Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida