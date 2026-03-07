Video: Registraduría reporta destrucción de urnas y cubículos en Bolívar; ¿qué paso?

La Registraduría Nacional del Estado Civil denunció en sus redes sociales en la noche de este sábado un hecho de violencia a menos de 10 horas del inicio de las elecciones legislativas de este 8 de marzo. Este domingo más de 41 millones de personas están habilitadas para ejercer su derecho al voto.
El video que compartió la entidad muestra lo ocurrido en Barranca Vieja, corregimiento de Calamar (ubicado en el departamento de Bolívar). Allí, según denunciaron, “fueron destruidas urnas y cubículos correspondientes a cuatro mesas de votación”.