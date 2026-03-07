x

CNE dice que solo 0,02 % de los testigos electorales tuvo problemas para inscribirse

En las elecciones de este año habrá una cifra histórica de testigos electorales que estarán vigilando su desarrollo: más de un millón.

    Este 8 de marzo se elegirá el nuevo Congreso de la República y tres candidatos presidenciales de las consultas. FOTO JAIME PÉREZ
El Colombiano
Colprensa
hace 1 hora
bookmark

Desde el Consejo Nacional Electoral (CNE) respondieron a los señalamientos del director de Inteligencia, René Guarín, frente a las fallas en el sistema sobre la designación de los testigos electorales.

Le puede interesar: Cifra histórica: más de un millón de testigos electorales vigilarán las elecciones.

Cristian Quiroz, presidente del CNE, envió un parte de tranquilidad al asegurar que no fue “un error”, sino que “puede ser que se haya truncado la información cuando lo cargaron los partidos y lo estamos resolviendo”.

Explicó que no es facultad del CNE en esta plataforma, debido a que “está diseñada para que las agrupaciones políticas carguen ellos mismos sus testigos, ellos tienen su clave y ellos mismos verifican sus testigos donde están ubicados”.

Desde la organización electoral resaltaron que los 1.077.326 testigos electorales inscritos, “solo el 0.02 % que presentaron fallas a través de la plataforma de inscripción”, por lo que presentaron su parte de tranquilidad de que este error se pueda solucionar hoy mismo de cara a las elecciones de congreso del próximo domingo 8 de marzo.

En su parte de tranquilidad, el presidente del CNE señaló que se mantendrá la mesa técnica para resolver todas las soluciones a los partidos políticos y llevar toda la transparencia de este ejercicio electoral.

“Tenemos la observación más grande de la historia, 888 personas acreditadas, 444 del exterior, tanto de la Unión Europea, el Centro Carter y la OEA. Ya nos reunimos con la MOE y un delegado del Ministerio del Interior. Vamos a tener garantías para todos”, manifestó Quiroz.

Más temprano, el director de la DNI, René Guarín, alertó que los partidos políticos reportaron fallas en la plataforma del organismo electoral, que le asignaba testigos electorales en lugares diferentes a donde se inscribieron.

Vale recordar que más de 1 millón de testigos las elecciones de este año representa un incremento del 162% frente a los 394.235 testigos acreditados en las elecciones de Congreso de 2022.

El magistrado Cristian Quiroz, presidente del CNE, señaló que “el proceso electoral del próximo domingo va a contar con todas las garantías, para los partidos, candidatos y agrupaciones políticas”.

El crecimiento más significativo correspondió a los auditores de sistemas, que pasaron de 186 en 2022 a 10.720 en 2026, un aumento del 5.663%.

La observación internacional también se disparó con un total de 482 delegados extranjeros frente a los 55 que hubo hace cuatro, lo que significó un incremento del 775%. Los observadores nacionales sumaron 8.429, un 126% más que en el proceso anterior.

El Pacto Histórico encabezó la lista de agrupaciones con mayor número de testigos postulados, con 93.329, seguido por el Centro Democrático con 87.645, el Partido Liberal con 82.992, Ahora Colombia con 69.517, el Frente Amplio Unitario con 66.110, el Partido Conservador con 56.018, el Partido de la U con 52.273 y Alianza por Colombia con 35.932.

Para leer más noticias sobre política, paz, salud, judicial y actualidad, visite la sección Colombia de EL COLOMBIANO.

