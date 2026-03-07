CNE dice que solo 0,02 % de los testigos electorales tuvo problemas para inscribirse

Desde el Consejo Nacional Electoral (CNE) respondieron a los señalamientos del director de Inteligencia, René Guarín, frente a las fallas en el sistema sobre la designación de los testigos electorales.
Cristian Quiroz, presidente del CNE, envió un parte de tranquilidad al asegurar que no fue “un error”, sino que “puede ser que se haya truncado la información cuando lo cargaron los partidos y lo estamos resolviendo”.
Explicó que no es facultad del CNE en esta plataforma, debido a que “está diseñada para que las agrupaciones políticas carguen ellos mismos sus testigos, ellos tienen su clave y ellos mismos verifican sus testigos donde están ubicados”.