Ciudad de Colombia recibe a la crema y nata del ajedrez juvenil en Olimpiada Mundial, ¿cuándo empieza el evento?

La mirada seria, fija, enfocada. Un brazo recostado sobre la mesa y el otro teniendo la cara, mientras se gesticula con la boca lo que la cabeza piensa. Adentro, el cerebro funcionando a millón por hora, analizando los cientos de movimientos posibles que se pueden hacer con las fichas de ajedrez y al fin la mano moviéndose sobre el tablero.
Todo pasa en segundos. Muy pocos, realmente. El ajedrez es destreza mental pura. Un deporte que agota, que “gasta neuronas” y en el que el cuerpo, a pesar de estar quiero, se tensiona, suda, siente el coletazo de un intenso gasto de energía. Más si el torneo se disputa en Barranquilla, como ocurrirá, desde este sábado 16 de agosto, con la Olimpiada Mundial Juvenil sub-16.