Cuentas del Gobierno Petro no cuadran en su Plan Financiero 2026; expertos alertan déficit oculto

Con más de un mes de retraso, sin rueda de prensa y con menor visibilidad que en años anteriores, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público de Colombia publicó este miércoles 11 de marzo el Plan Financiero 2026, el documento que detalla el estado de las finanzas públicas que recibirá el próximo gobierno.
Se trata de un informe clave para los mercados y analistas porque revela las proyecciones macroeconómicas del Ejecutivo y las cuentas del Estado: ingresos, gastos, déficit y deuda.
Sin embargo, el documento tiene una limitación importante, los cálculos incluidos llegan hasta el 23 de febrero de este año, por lo que no incorporan el impacto económico del conflicto en Medio Oriente, que en las últimas semanas ha alterado los mercados energéticos y financieros globales.
Puede leer: Gobierno Petro eleva inflación de 3,2% a 5,8% en su plan financiero 2026, ¿efecto del salario mínimo?