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Colombia ganó dos oros en la Copa Mundo de tiro con arco en Madrid

Colombia vivió una jornada inolvidable en la Copa Mundo de tiro con arco de Madrid. Pablo Gómez sorprendió al vencer al número uno del mundo y, junto al equipo femenino de compuesto, le entregó al país dos medallas de oro.

  • Pablo Gómez, una de las revelaciones del tiro con arco en los últimos meses. FOTO CORTESÍA FEDEARCO
    Pablo Gómez, una de las revelaciones del tiro con arco en los últimos meses. FOTO CORTESÍA FEDEARCO
  • Alejandra Usquiano, Mariana Rodríguez y Sara López celebraron en Madrid. FOTO CORTESÍA FEDEARCO
    Alejandra Usquiano, Mariana Rodríguez y Sara López celebraron en Madrid. FOTO CORTESÍA FEDEARCO
Jheyner A. Durango Hurtado
Jheyner A. Durango Hurtado

Deportes

hace 3 horas
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En medio del dominio que el equipo femenino colombiano vuelve a ejercer en el arco compuesto, liderado por Sara López, una nueva figura comienza a abrirse paso en el tiro con arco nacional.

Se trata de Pablo Gómez Zuluaga, quien este sábado protagonizó la mayor victoria de su carrera al proclamarse campeón de la Copa Mundo de la especialidad que se disputa en Madrid, tras derrotar al número uno del ranking mundial.

La delegación colombiana celebró por partida doble en la capital española gracias a las medallas de oro conquistadas por el equipo femenino de compuesto y por Gómez en la modalidad individual masculina.

En esta última prueba, el arquero antioqueño, de 24 años, venció en una emocionante final al neerlandés Mike Schlosser, líder del escalafón mundial, por un ajustado 148-147, resultado que confirmó el crecimiento deportivo de un atleta que venía dando señales de su enorme potencial.

Segundo en el Grand Prix de las Américas disputado en abril, medallista de plata por equipos en el Campeonato Panamericano de Tlaxcala y autor del récord de la ronda clasificatoria de ese certamen con 715 puntos, además de bronce en los Juegos Bolivarianos de Lima 2025, Gómez ratificó en Madrid que atraviesa el mejor momento de su carrera.

Lea: “A Colombia nunca la dejaré”: Sara López tras su emotivo regreso, con oro mundial, al tiro con arco

El arquero, quien además se desempeña como entrenador en el Inder de Envigado, exhibió serenidad y precisión durante toda la competencia correspondiente a la cuarta parada del circuito mundial.

Alejandra Usquiano, Mariana Rodríguez y Sara López celebraron en Madrid. FOTO CORTESÍA FEDEARCO
Alejandra Usquiano, Mariana Rodríguez y Sara López celebraron en Madrid. FOTO CORTESÍA FEDEARCO

En su camino hacia el título dejó atrás al turco Batuhan Ackaoglu, al chino Jingyu Shi, al polaco Przemyslaw Ponecki y al representante de China Taipéi, Chieh Lun Chen, antes de imponerse a Schlosser en una final definida por apenas un punto.

Cuando la última flecha confirmó su consagración, Gómez apenas podía asimilar lo conseguido. Se fundió en un abrazo con el entrenador Heber Mantilla, buscó con la mirada a sus compañeros de delegación en la tribuna y, entre sonrisas y sus manos temblorosas, celebró el triunfo que además le aseguró un lugar en la Final de la Copa Mundo, programada para disputarse en Saltillo, México, los días 12 y 13 de septiembre. Allí intentará consolidarse definitivamente entre la élite de esta disciplina.

También celebraron

La otra gran alegría colombiana llegó en la prueba por equipos femeninos de arco compuesto. Sara López, Alejandra Usquiano y Mariana Rodríguez derrotaron 232-228 a la India para quedarse con el título en la parada de Madrid.

El triunfo marcó el regreso de Colombia a lo más alto del podio en esta modalidad dentro del circuito mundial, algo que no ocurría desde la Copa Mundo disputada en Medellín en 2023.

“Eso demuestra que somos un equipo muy fuerte y que vamos por muchas más cosas en el futuro”, afirmó Sara López.

“Felices de volver a competir juntas y de ganar una medalla de oro para nuestro país después de tanto tiempo que Sara y yo no conseguíamos un título por equipos”, agregó Alejandra Usquiano en declaraciones a Olympics.com.

Con las clasificaciones aseguradas de Sara López, vencedora en la parada de Puebla, y ahora de Pablo Gómez, Colombia llegará a la Final de la Copa Mundo en Saltillo con dos de sus principales referentes y la ilusión de seguir ampliando el protagonismo internacional del tiro con arco nacional.

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Bloque de preguntas y respuestas:

¿Quién es Pablo Gómez y por qué su título en la Copa Mundo de Madrid es tan importante?
Pablo Gómez Zuluaga es un arquero colombiano de 24 años especializado en arco compuesto. Su título es especialmente relevante porque derrotó en la final al neerlandés Mike Schlosser, actual número uno del ranking mundial, conquistando el mayor logro de su carrera y clasificándose a la Final de la Copa Mundo.
¿Cómo consiguió Pablo Gómez la medalla de oro en la Copa Mundo de Madrid?
Pablo Gómez avanzó eliminando al turco Batuhan Ackaoglu, al chino Jingyu Shi, al polaco Przemyslaw Ponecki y al representante de China Taipéi, Chieh Lun Chen. En la final venció a Mike Schlosser por un ajustado marcador de 148-147.
¿Qué significa el triunfo de Pablo Gómez en Madrid?
La clasificación le permite competir en la Final de la Copa Mundo, el evento que reúne a los mejores arqueros del circuito internacional. La competencia se disputará en Saltillo, México, los días 12 y 13 de septiembre.
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