Colombia ganó dos oros en la Copa Mundo de tiro con arco en Madrid

En medio del dominio que el equipo femenino colombiano vuelve a ejercer en el arco compuesto, liderado por Sara López, una nueva figura comienza a abrirse paso en el tiro con arco nacional.

Se trata de Pablo Gómez Zuluaga, quien este sábado protagonizó la mayor victoria de su carrera al proclamarse campeón de la Copa Mundo de la especialidad que se disputa en Madrid, tras derrotar al número uno del ranking mundial.

La delegación colombiana celebró por partida doble en la capital española gracias a las medallas de oro conquistadas por el equipo femenino de compuesto y por Gómez en la modalidad individual masculina.

En esta última prueba, el arquero antioqueño, de 24 años, venció en una emocionante final al neerlandés Mike Schlosser, líder del escalafón mundial, por un ajustado 148-147, resultado que confirmó el crecimiento deportivo de un atleta que venía dando señales de su enorme potencial.

Segundo en el Grand Prix de las Américas disputado en abril, medallista de plata por equipos en el Campeonato Panamericano de Tlaxcala y autor del récord de la ronda clasificatoria de ese certamen con 715 puntos, además de bronce en los Juegos Bolivarianos de Lima 2025, Gómez ratificó en Madrid que atraviesa el mejor momento de su carrera.

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El arquero, quien además se desempeña como entrenador en el Inder de Envigado, exhibió serenidad y precisión durante toda la competencia correspondiente a la cuarta parada del circuito mundial.