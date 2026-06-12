Cuídese antes de correr: lo que debe saber antes de Allianz 15K Medellín 2026

El running sigue creciendo en Colombia y, con él, la necesidad de correr de forma segura. Según cifras del DANE, alrededor de 3,4 millones de colombianos practican esta disciplina, y el calendario deportivo de 2026 incluye más de 100 competencias en todo el país. Entre ellas se destaca la segunda edición de la Carrera Allianz 15K Medellín, que se realizará el domingo 12 de julio. De cara a esta cita deportiva, especialistas en cardiología hicieron un llamado a los corredores, especialmente a los aficionados, para que se preparen de manera adecuada y presten atención a su estado de salud antes de salir a competir.

Los cuidados a tener

Antes de calzarse los tenis para una prueba de 15 kilómetros, los expertos recomiendan hacer una pausa y evaluar el propio estado físico. Así lo señala Ricardo Fernández, cardiólogo y coordinador del área de Cardiología del Deportista del Centro Clínico Sicor, aliado de Allianz Colombia.

Según el especialista, identificar antecedentes cardiovasculares o síntomas que puedan representar un riesgo es un paso fundamental para que la experiencia deportiva sea segura y saludable. Una herramienta clave para esto es el cuestionario PAR-Q, ampliamente utilizado en medicina deportiva. Este test incluye preguntas sobre enfermedades cardíacas diagnosticadas, dolor en el pecho, mareos o desmayos, consumo de medicamentos para el corazón y antecedentes de lesiones musculoesqueléticas. Si la respuesta a alguna de estas preguntas es afirmativa, la recomendación de los médicos es clara: consultar a un profesional antes de iniciar o continuar con el entrenamiento.

Señales de alerta que no se deben ignorar

Durante la preparación y también el día de la carrera, hay síntomas que deben encender las alarmas de inmediato. Dolor en el pecho, mareos, desmayos o dificultad para respirar son señales que requieren detener la actividad física de manera inmediata y buscar valoración médica.

Reconocer estas señales a tiempo puede marcar la diferencia entre una complicación seria y un susto evitable.

Cómo entrenar sin lesionarse

Para los corredores aficionados, uno de los errores más comunes es querer avanzar demasiado rápido. Por eso, los especialistas insisten en que la preparación física debe ser gradual. La recomendación es que cerca del 80 % de las sesiones de entrenamiento iniciales se realicen a baja intensidad, y que el volumen semanal de entrenamiento aumente entre un 10 % y un 20 %, sin saltos bruscos que puedan derivar en lesiones o sobrecargas musculares. “El objetivo no es solamente cruzar la meta, sino hacerlo en las mejores condiciones posibles. Una preparación adecuada permite reducir el riesgo de lesiones, mejorar el rendimiento y facilitar la adaptación progresiva del cuerpo a las cargas de entrenamiento”, explica Fernández.

Más allá de salir a correr, los expertos recomiendan complementar la preparación con entre uno y dos días de entrenamiento cruzado a la semana, mediante actividades de bajo impacto como ciclismo o natación. También es clave fortalecer grupos musculares específicos como el core, los glúteos, los cuádriceps y los isquiotibiales, ya que son los principales responsables de soportar el esfuerzo durante los 15 kilómetros. Y un punto que muchos corredores subestiman: el descanso. Los especialistas recomiendan mantener al menos un día completo de recuperación a la semana, fundamental para que el cuerpo asimile las cargas de entrenamiento.

La importancia de la hidratación antes, durante y después de una carrera

La preparación no termina en el entrenamiento físico. Una hidratación adecuada y una nutrición balanceada también son determinantes para llegar en buenas condiciones al día de la carrera, así como respetar los tiempos de recuperación entre sesiones. “La mejor estrategia para disfrutar una carrera es prepararse con tiempo, escuchar las señales del cuerpo y entender que el deporte también implica autocuidado. Cuando entrenamiento y prevención van de la mano, la experiencia resulta mucho más gratificante y segura”, concluye Fernández.

Fecha, recorrido e inscripciones de la Allianz 15K Medellín 2026