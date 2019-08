Camilo alista su regreso

El 2018 fue un año de contrastes para Camilo Villegas Restrepo. Por primera vez, en 15 años, una lesión de hombro derecho lo sacó de competencia desde abril. En octubre se convirtió en papá.

Había disputado 14 torneos, en los que superó el corte en 8 y logró ganancias por US$229.000.

El receso le permitió vivir intensamente su nueva faceta familiar, ya que acompañó a su esposa María Ochoa durante el embarazo y el nacimiento de su hija Mía, quien ha sido un bálsamo para estos meses.

“Es muy difícil estar por fuera, pero Mía me ha ayudado mucho para distraerme un poco, llevaba muchos años seguidos en la máxima competencia y aunque el receso ha sido largo, espero que sirva en lo mental y regresar con mucha energía y fortalecido para hacer las cosas bien”, sostiene Camilo, quien se ve bien físicamente. Ha ocupado el tiempo con otra de sus pasiones: el ciclismo.

“Traté de aprovecharlo montando bicicleta. El año pasado estuve más activo y haciendo recorridos con los amigos por el Oriente”, cuenta.

“Afortunadamente el hombro está mucho mejor y ya he empezado, poco a poco, a retomar los trabajos de campo en el golf”.

¿Cuándo cree que pueda regresar al PGA?

“Voy de a poquitos, esperando que el hombro siga respondiendo bien. Por ahora, no tengo claro cuándo será mi retorno, pero creo que está cerca”.

¿Le preocupa el tema de su tarjeta profesional?

“Tengo una excepción médica, así que espero poder regresar y hacerlo con buen golf para defender mi lugar en el Tour”.

¿El nacimiento de su hija le ha permitido estar tranquilo a pesar de la lesión?

“Cada cosa que he vivido con Mía ha sido especial, cada uno de los 11 meses que tiene ha sido maravilloso, todo el mundo dice que el tiempo se va muy rápido, así que estoy tratando de disfrutarlo al máximo”.

¿Cambia mucha la rutina ahora de papá?

“Si mucho, hay más responsabilidad, se tiene que planificar mucho todas las cosas, ser más organizado, pero al mismo tiempo son más las alegrías”.

¿Y cómo ha vivido esa nueva faceta?

“Es una experiencia muy linda, con la niña, con mi esposa, y la familia, ahí vamos volviéndonos más viejitos, pero felices”.

Nicolás Echavarría y Marcelo Rozo luchan por ingresar al PGA Tour, ¿les ve posibilidades?

“Siempre he dicho que no quiero ser el único colombiano en el PGA Tour, ojalá ellos puedan lograrlo; Sebastián Muñoz falló la tarjeta, regresó y acaba de recuperarla. Eso me da mucha alegría. Hay que seguir sumando más nombres colombianos en el Tour”.

Usted no estuvo en los Olímpicos de Río por salvar su tarjeta, ¿cómo ve ahora la opción de Tokio 2020?

“Estamos cerca del torneo, estando tanto tiempo por fuera es un poco difícil la clasificación por temas de la posición en el ranquin mundial, pero se puede, no hay que perder la esperanza, ya veremos si alcanzamos a estar”.