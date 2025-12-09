Paisas busca, en la caldera de Chocó, el triunfo para confirmar su bicampeonato

Con la tranquilidad de tener la serie 2-0 y la ilusión de volver a ganar el título con un contundente 3-0, así viajó Paisas a Chocó para los duelos de este martes y miércoles ante Cimarrones. Un triunfo este martes, a las 7:00, le daría el título a los dirigidos por Daniel Seoane.
Durante la temporada, el colombo-venezolano Luis Almanza (en la foto) se ha consolidado como uno de los titulares y hombres claves en el funcionamiento de Paisas, algo que el jugador valora, pues lo que está viviendo en Medellín y con la afición le amaina un poco el sacrificio de estar lejos de su hija y su familia.