Paisas aumentó su paternidad ante Caimanes del Llano bajo el mando de Daniel Seoane

Algunos pensaron que se daría la revancha, que Caimanes del Llano podrían llevarse una victoria de territorio antioqueño, pero no fue así. Paisas sumó otra victoria ante los de Villavicencio, imponiéndose 85-80 y 93-86 en los duelos disputados el fin de semana en el coliseo Iván de Bedout.
Los aficionados antioqueños llegaron ilusionados con ver en acción al norteamericano Ty-Shon Alexander, exjugador de la NBA. Aunque su magia se notó en el coliseo, la mayoría de las celebraciones de los locales fueron gracias a la precisión del puertorriqueño Benito Santiago Jr., quien acumuló 41 puntos en la serie.