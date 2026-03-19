Luis Díaz y Luis Suárez ya saben a qué horas y cuándo jugarán los cuartos de final de la Champions

La Champions League ya tiene todo listo para el inicio de los cuartos de final, una instancia que contará con protagonismo colombiano gracias a la presencia de Luis Díaz y Luis Suárez, quienes abrirán la serie con sus respectivos equipos. El telón se levantará el próximo 7 de abril, cuando el Real Madrid reciba al equipo de Díaz en un duelo programado para las 2:00 p.m. (hora de Colombia). A la misma hora, el Sporting de Lisboa, con Suárez en sus filas, será local frente al Arsenal en otro choque de alto nivel.

La acción continuará el 8 de abril con dos enfrentamientos igualmente atractivos: el FC Barcelona se medirá ante el Atlético de Madrid, mientras que el Paris Saint-Germain recibirá al Liverpool, ambos compromisos también a las 2:00 p.m. (hora de Colombia).

Los partidos de vuelta, que decidirán a los cuatro mejores equipos del torneo, se disputarán el 14 y 15 de abril. El día 14, el Atlético será local ante el Barcelona, mientras que el Liverpool hará lo propio frente al PSG, nuevamente en horario unificado de las 2:00 p.m.