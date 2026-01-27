x

Paisas impuso su ley en el arranque de la Champions y superó a Caimanes del Llano

El quinteto que dirige Daniel Seoane se medirá este jueves ante Astros de México, a las 7:40 de la noche, en el Iván de Bedout.

    Luis Almanza de Paisas en acción en el Iván de Bedout, fue el más efectivo en el ataque con 17puntos. El jueves el anfitrión se medirá a Astros de México. FOTO MANUEL SALDARRIAGA
Luz Élida Molina Marín
27 de enero de 2026
bookmark

Poco a poco los aficionados fueron llegando al coliseo Iván de Bedout, que lucía impecable, con zonas demarcadas para los invitados especiales. Con el arribo del equipo de Daniel Seoane, las graderías estallaron en júbilo. En los actos de protocolo, cada que el animador anunciaba a cada una de las estrellas de Paisas, los espectadores respondieron con una fuerte ovación.

Luis Miguel Bethelmy ganó el salto y desde ese primer instante Paisas demostró que quería arrollar a su rival, Caimanes del Llano. Y así sucedió: en el primer período ganó 24-17, y eso que el maderamen no les estaba ayudando ya que parecía una pista jabonosa y resbaladiza; por eso varios de ellos terminaron en el suelo. La tensión llegó en el segundo tiempo cuando, por esa misma razón, se resbalaron Brandon, Eric, Luis Miguel, Lamar y Michael; afortunadamente sin consecuencias visibles y pudieron continuar en la competencia.

Con el ánimo del público, Paisas siguió exhibiendo el nivel que se esperaba. Sus refuerzos demostraron que son top internacional y terminaron ese periodo con el marcador a favor 50-32, tomando más ventaja para irse al descanso a recuperar su velocidad e ímpetu para los dos cuartos finales. En el costado opuesto de las graderías en las que se apostaron los aficionados, se ubicaron algunos jugadores y personal de staff del quinteto Astros de México, que se instalaron en las sillas para apreciar el juego.

Fiesta y show en el Iván

Cuando el juego ya había iniciado y el cronómetro marcaba los primeros minutos, un aficionado muy especial llegó al Iván de Bedout. Con gafas oscuras y gorra trató de pasar desapercibido, pero su flow y sus tatuajes lo delataron y de inmediato los más pequeños, y algunos más grandes, lo identificaron. Se trataba de Ryan Castro, que llegó directo a ubicarse con su socio, Daniel Hazan, para ver, en primera fila, junto al maderamen, la actuación de los Paisas.

Su traslado desde la puerta de ingreso hasta la silla duró una eternidad, pues los aficionados apostados en la zona VIP aprovecharon para tomarse fotos con el cantante, que disfrutó con el espectáculo dado por el quinteto de Daniel Seoane que superó por 47 puntos a Caimanes. En medio de cada tiempo y, como ya es usual, un show de baile y otro de porrismo animaron a los aficionados que esperaban para los últimos dos cuartos.

Los equipos regresaron y, a pocos minutos del final del tercer tiempo y con una amplia ventaja a favor de casi 20 puntos, el técnico Seoane envió al campo la base colombiana permitiendo el debut del rookie David Ojeda, que sumó sus primeros minutos internacionales y sus primeros puntos en la BCL.

Junto a él llegaron José Lozano, Léider Moreno, Soren de Luque y Luis Almanza, quien de nuevo fue fundamental para el resultado final (109-62), siendo el mayor anotador de la noche con 17 puntos. Le siguieron Eric Crawford (16), Brandon Weatherspoon y Jader Ruiz, con 15 puntos. Con la felicidad de la victoria, Paisas descansará este miércoles y volverá a competencia este jueves, a las 7:40 p.m., ante Astros de México.

