Paisas impuso su ley en el arranque de la Champions y superó a Caimanes del Llano

Poco a poco los aficionados fueron llegando al coliseo Iván de Bedout, que lucía impecable, con zonas demarcadas para los invitados especiales. Con el arribo del equipo de Daniel Seoane, las graderías estallaron en júbilo. En los actos de protocolo, cada que el animador anunciaba a cada una de las estrellas de Paisas, los espectadores respondieron con una fuerte ovación.
Luis Miguel Bethelmy ganó el salto y desde ese primer instante Paisas demostró que quería arrollar a su rival, Caimanes del Llano. Y así sucedió: en el primer período ganó 24-17, y eso que el maderamen no les estaba ayudando ya que parecía una pista jabonosa y resbaladiza; por eso varios de ellos terminaron en el suelo. La tensión llegó en el segundo tiempo cuando, por esa misma razón, se resbalaron Brandon, Eric, Luis Miguel, Lamar y Michael; afortunadamente sin consecuencias visibles y pudieron continuar en la competencia.