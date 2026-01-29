Dura derrota de Paisas en el Iván de Bedout, Astros lo doblegó con el lucimiento de Christopher Perry

El público respondió, llegó en gran cantidad al coliseo Iván de Bedout con la esperanza de ver un gran juego, pero lastimosamente no fue la noche de Paisas. Los orientados por Daniel Seoane estuvieron muy erráticos en sus lanzamientos y perdieron 59-87 ante Astros de México.
Las figuras no estuvieron finas, Brandon Weatherspoon falló todas las acciones que tuvo, tan solo marcó un triple; mientras que Luis Bethelmy se fue en blanco y no sumaron ni un segundo jugadores como Soren de Luque, Jhon Hernández y Léyder Moreno.
El mejor de los anfitriones fue Michael Miles con 17 puntos, seguido de Luis Almanza con 15 unidades, siendo los únicos que superaron los dos dígitos en el ataque.