Triunfazo de Camila Osorio en Roland Garros para avanzar a tercera ronda de la cita en París

En un partido vibrante, en el que Camila Osorio se tuvo que exigir al máximo, la cucuteña venció a la kazaja Yúliya Putíntseva, número 71 del mundo, con parciales de 7-5, 6-7 y 7-5.

De esta manera, la colombiana avanza, por primera vez, a la tercera ronda de Roland Garros, igualando su mejor participación en un Grand Slam, ya que en Wimbledon 2021 también había llegado a esta instancia, siendo su mejor actuación en uno de los grandes torneos del circuito WTA.

Aunque tuvo 10 dobles faltas, tres más que su rival, Camila sostuvo una intensidad en su juego que le permitió lograr un 74% de efectividad en su primer servicio, ganando el 63% de los puntos con ese saque, mientras que con el segundo obtuvo el 57% de los puntos que le permitieron ganar el duelo.