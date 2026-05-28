Relanzan proceso de paz urbana en el Valle de Aburrá: bandas se comprometen a frenar la venta de tusi en los barrios

El Gobierno nacional y los integrantes de las bandas más importantes que tienen su acción en Medellín y los demás municipios del Valle de Aburrá presos en la cárcel de Itagüí anunciaron el relanzamiento del llamado proceso de paz total, con nuevos compromisos como la veda al comercio de tusi en esta parte del país.

Esta instancia, denominada Espacio de Conversación Sociojurídica, en el cual han participado 23 cabecillas de grandes bandas, se había suspendido luego de las presuntas irregularidades alrededor de una fiesta que se realizó el 8 de abril en la Cárcel de Itagúí, en la que hubo cantantes de renombre contratados, licor por cantidades y alimentos especiales mediante servicio de catering.

En esa fecha, adicionalmente, habrían entrado a ese penal decenas de invitados en carros de alta gama. Los testimonios hablan incluso de que por varias horas la guardia no fue la que controló la entrada y salida de personas y vehículos.

Debido a esto, hay 13 funcionarios de la cárcel de Itagüí investigados, pero además, en su momento el Gobierno anunció que se dejarían en stand-by los diálogos con la delincuencia de alto impacto, además de que se haría el traslado de los internos que hacen parte de este proceso y que participaron en el festejo.

La rueda de prensa en la que se indicó que estos serían reanudados de inmediato tuvo lugar hacia las 9:30 de este jueves, 28 de mayo, en la cárcel La Paz de Itagüí. La vocería la asumió la senadora Isabel Cristina Zuleta, que hasta ahora ha coordinado esta instancia por parte del gobierno de Gustavo Petro.

Entre esos hechos de paz, el primero lo denominaron “Territorios libres de drogas” y consiste en espacios de ciudad donde estarían prohibidas las sustancias alucinógenas. El plan piloto sería el Parque Bicentenario, en pleno centro de Medellín. Se trata de un escenario recreativo construido al lado del Museo Casa de la Memoria, en el cual es usual la presencia de personas drogándose.

La senadora Zuleta explicó que este fue un punto que se acordó a petición de las organizaciones de víctimas, pues por más que se han ensayado estrategias para resolver este problema y revitalizar un espacio tan importante, han sido infructuosas.

Desde el 11 de junio, según se anunció, las bandas se ocuparán de que en ese sitio no se expendan estupefacientes. Luego se extendería la experiencia a otras partes de la capital antiqueña.

El otro compromiso es liberar a los barrios de la venta de tusi. Vale la pena recordar que en los últimos días se han dado denuncias acerca de cómo el incremento en el consumo de esa sustancia ha provocado afectaciones a la salud, sobre todo de jóvenes, que han llevado incluso a amputaciones.

En este caso, el piloto arrancará por siete barrios de la comuna 8, en el centro oriente de Medellín: La Libertad, Pinal del Cerro, La sierra, Trece de Noviembre, Villa Lilian y Caicedo.

Noticia en desarrollo...