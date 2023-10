Bajo la escudería RAM Racing, se convirtió en el segundo cafetero en obtener este campeonato, tras Juan Felipe Pedraza en 2022. El piloto paisa dialogó con EL COLOMBIANO y contó sus sensaciones.

¿Cómo ha vivido esta hazaña?

“Muy contento. Ha sido un año lleno de esfuerzos por parte mía, de mi equipo y mis padres; sin ellos esto no hubiera sido posible... Cuando veo la noticia de mi logro es impresionante. Me pongo a pensar, ¿quién diría hace un año que ganaríamos?”.

¿Qué significa ver tanto esfuerzo y disciplina materializados?

“Es algo que me deja feliz, motivado y es especial porque es mi primer año corriendo un campeonato internacional completo. Con ganas de seguir escalando y remando. Si Dios quiere, en algún momento de mi vida, llegar a F-1”.

¿Tuvo algún bajón anímico durante la temporada?

“Si bien no tuve bajones anímicos graves, sí hubo algunas dificultades. Problemas que logramos sortear de la mano del equipo. A mitad de temporada cambiaron el compuesto de las llantas. Así que toda la información que traíamos ya no servía. Ese fue el mayor escollo porque hasta ahora no hemos vuelto al nivel que llevábamos antes del cambio. Antes de ello teníamos un margen mayor con respecto a los otros competidores”.