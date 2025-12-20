Personajes del año: Messi y Cristiano se citan para jugar su sexto y último Mundial y otros que dejaron huella en 2025

En 2025, el fútbol volvió a comprobar que el tiempo no siempre es el que gana. Mientras la industria acelera, los calendarios se saturan y las carreras se consumen antes de los 35, Lionel Messi jugó el año como si la urgencia le fuera ajena. Sin apuro, sin ruido, pero con una autoridad que solo tienen los que ya lo vieron todo. No fue una temporada de recuerdos ni de gestos nostálgicos, como muchos pensaron que sería con el Inter Miami. Fue competencia pura. Messi no estuvo para acompañar procesos ni para decorar carteles. Estuvo para decidir partidos, inclinar torneos y marcar diferencias reales. A los 38 años, cuando el discurso suele hablar de “retirada”, él habló el idioma que mejor conoce: goles, asistencias y títulos.
El resultado fue contundente. Messi cerró el año con 48 títulos oficiales, más que cualquier futbolista en la historia. Es una barrera que separa épocas. Y Messi la levantó en 2025, no como eco del pasado, sino como protagonista del presente, aún cuando muchos piensan que está sobre el final de su carrera.
Con ese número como telón de fondo, Messi dejó algo claro antes de que termine el año: que todavía no se ha ido y que aún faltan muchas marcas por romper.