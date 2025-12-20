Personajes del año: Messi y Cristiano se citan para jugar su sexto y último Mundial y otros que dejaron huella en 2025

En 2025, el fútbol volvió a comprobar que el tiempo no siempre es el que gana. Mientras la industria acelera, los calendarios se saturan y las carreras se consumen antes de los 35, Lionel Messi jugó el año como si la urgencia le fuera ajena. Sin apuro, sin ruido, pero con una autoridad que solo tienen los que ya lo vieron todo. No fue una temporada de recuerdos ni de gestos nostálgicos, como muchos pensaron que sería con el Inter Miami. Fue competencia pura. Messi no estuvo para acompañar procesos ni para decorar carteles. Estuvo para decidir partidos, inclinar torneos y marcar diferencias reales. A los 38 años, cuando el discurso suele hablar de “retirada”, él habló el idioma que mejor conoce: goles, asistencias y títulos. El resultado fue contundente. Messi cerró el año con 48 títulos oficiales, más que cualquier futbolista en la historia. Es una barrera que separa épocas. Y Messi la levantó en 2025, no como eco del pasado, sino como protagonista del presente, aún cuando muchos piensan que está sobre el final de su carrera. Con ese número como telón de fondo, Messi dejó algo claro antes de que termine el año: que todavía no se ha ido y que aún faltan muchas marcas por romper.

Messi terminó la temporada con 46 goles en todas las competiciones y una racha final demoledora: 23 participaciones de gol en los últimos diez partidos. En la carrera del astro argentino nunca hay picos aislados ni momentos sueltos; siempre hay regularidad, influencia y liderazgo. En las semifinales de la Conferencia del Este frente a Cincinnati ofreció una de esas funciones que resumen una carrera, con un gol y tres asistencias. En una goleada 0-4 que no dejó espacio para la discusión, Messi llegó a las 404 asistencias oficiales, igualando la marca histórica de Ferenc Puskás, uno de los grandes símbolos creativos del siglo pasado. Ese mismo partido lo dejó en 896 goles profesionales, cada vez más cerca del umbral de los 900, una cifra que hasta ahora solo Cristiano Ronaldo ha conseguido superar. Messi no persigue récords, pero los récords lo persiguen a él. Días después, en la final de la Conferencia del Este ante New York City FC, volvió a asistir y alcanzó las 405 asistencias, convirtiéndose en el máximo asistidor en la historia del fútbol.

Si había alguna duda sobre su impacto en Estados Unidos, 2025 se encargó de despejarla. Messi fue el eje de la mejor temporada individual reciente de la MLS. En fase regular sumó 29 goles y 19 asistencias en 28 partidos, para 48 contribuciones directas, la segunda marca más alta en una sola campaña. Fue el máximo goleador, ganó la Bota de Oro, lideró la liga en goles y asistencias (algo que muy pocos han conseguido) y registró al menos tres participaciones de gol en nueve encuentros distintos. Además, se convirtió en el único jugador en la historia de la MLS en superar las 36 contribuciones ofensivas en más de una temporada. Ese rendimiento lo llevó a ganar nuevamente el premio Landon Donovan al MVP, convirtiéndose en el primer futbolista en obtenerlo en temporadas consecutivas. No fue un premio por nombre ni por pasado, sino por rendimiento. Fuera de la MLS también marcó diferencia: anotó en el Mundial de Clubes, fue decisivo en la Concachampions con cinco goles y una asistencia, y sumó goles y pases clave en la Leagues Cup. Donde hubo partidos importantes, Messi apareció. La MLS Cup 2025 fue el título que terminó de darle forma al año. Inter Miami, una franquicia que Messi encontró en el fondo de la tabla cuando llegó en 2023, levantó por primera vez el trofeo más importante de la liga. Desde su llegada, el argentino acumula 57 goles en 62 partidos y cuatro títulos con el club. Pero el impacto no fue solo deportivo. Inter Miami duplicó su valor, la MLS multiplicó su audiencia, los estadios se llenaron en cada ciudad y la liga se instaló definitivamente en el mapa global. A su alrededor se reunieron viejos socios de gloria como Jordi Alba, Sergio Busquets y Luis Suárez. Juntos cerraron ciclos compitiendo y ganando. “Lo conseguimos. No hay mejor manera de que se puedan retirar: festejando, consiguiendo un título más”, dijo Messi tras el campeonato. Mientras 2025 bajaba el telón, el calendario empezó a señalar otra fecha: el Mundial de 2026. Si Messi llega, disputará su sexta Copa del Mundo, algo que ningún futbolista ha conseguido. Ya es el jugador con más partidos en la historia del torneo y quedó a solo tres goles del récord absoluto de Miroslav Klose. También podría convertirse en el primer capitán en ganar dos Mundiales y en el único jugador capaz de cerrar una carrera atravesando seis ediciones del torneo más grande del fútbol. No hay promesas ni discursos épicos, solo hechos. Messi cerró 2025 con 48 títulos, récords vigentes y la sensación persistente de que todavía no dijo la última palabra. Cristiano Ronaldo, una máquina inagotable de récords A los 40 años, Cristiano Ronaldo no solo se mantiene como una figura ineludible del fútbol mundial: es, todavía, el faro que guía al Al-Nassr y el estandarte de la selección de Portugal, a la que condujo una vez más hacia la Copa del Mundo. Será su sexta aparición en el mayor escenario del fútbol, una cifra que habla tanto de longevidad como de obsesión por la excelencia. En 2025, el máximo goleador histórico de Portugal continuó ampliando un legado ya monumental. Récord tras récord, sus números siguen empujándolo a un lugar privilegiado en la historia del deporte, donde solo habitan los elegidos, aquellos que lograron trascender generaciones . En la eterna comparación con Lionel Messi, muchos analistas coinciden en señalar que la diferencia de Cristiano está en su disciplina casi monástica: la constancia, el esfuerzo cotidiano y una dedicación absoluta al entrenamiento, la alimentación y el cuidado del cuerpo. Esa devoción explica por qué, a su edad, conserva la musculatura, la velocidad y la potencia de un futbolista que aún no ha cruzado la barrera de los 30 años. No es una metáfora: así lo confirmó un estudio reciente. El análisis, realizado por la empresa de tecnología Whoop, reveló que el cuerpo de Cristiano Ronaldo funciona como el de un jugador de 28,9 años. Entre risas, pero con la convicción de quien se conoce mejor que nadie, Ronaldo comentó al conocer los resultados: “Estoy muy bien, puedo jugar diez años más”. La frase, que podría sonar exagerada, en su caso parece una posibilidad real. Esa prolongación del alto rendimiento se explica por una alimentación cuidadosamente equilibrada, el cumplimiento estricto de ocho horas de sueño cada noche y un estilo de vida alejado de los excesos. Ese estado físico es el combustible que lo mantiene competitivo y que alimenta su siguiente gran desafío: alcanzar los 1.000 goles como profesional. Con el Al-Nassr rozó los 40 tantos en la temporada, sumando todas las competencias, y quedó a menos de 50 conquistas de una cifra que parecía inalcanzable en el fútbol moderno. En 2026, cuando dispute su sexto Mundial consecutivo con Portugal, seguirá engrosando su colección de marcas históricas. Se convertirá en el único futbolista con seis apariciones consecutivas en Copas del Mundo, una travesía que comenzó cuando tenía apenas 18 años y que jamás se interrumpió. Desde entonces, Cristiano siempre estuvo presente con los lusos en cada gran torneo internacional. En Alemania 2006, su primer Mundial, se transformó en el jugador más joven de la historia de Portugal en marcar en una cita mundialista, con 21 años y 132 días. En febrero de 2007, apenas un día después de cumplir años, asumió la capitanía de la selección, un brazalete que ha llevado como símbolo de liderazgo durante su carrera.

Los récords de Cristiano Ronaldo parecen inagotables. Es el máximo goleador del fútbol profesional, con 954 goles y la mirada fija en la barrera de los 1.000. Fue pieza clave en la clasificación de Portugal al Mundial, aunque se perdió el último partido de la eliminatoria tras ver, por primera vez en su carrera, una tarjeta roja. Hasta mediados de diciembre, CR7 acumulaba 38 goles en 43 partidos con el Al-Nassr entre la liga saudí y otras competencias, superando ya el centenar de tantos con el club. Con Portugal, es el jugador con más goles y más partidos disputados en selecciones nacionales: más de 140 anotaciones y 220 presencias. También domina los registros de la Champions, donde es el máximo goleador histórico con 140 tantos y el jugador que más goles marcó en una sola edición (17). En la Eurocopa es, igualmente, el artillero histórico (14) y el futbolista con más partidos jugados (25). En los Mundiales ha marcado de manera consecutiva en las cinco ediciones que disputó con Portugal, desde 2006 hasta 2022. Aunque inicialmente se especuló con que podría perderse el arranque del Mundial de 2026 por sanción, esta quedó reducida a una sola fecha, lo que le permitirá disputar todos los partidos de la fase de grupos. Es también el máximo goleador de selecciones en eliminatorias, con 41 goles. Con el Real Madrid dejó una marca eterna: 450 goles, además de ser el máximo anotador del club en la Champions League (105). Es el futbolista con más victorias en selecciones nacionales, con 132 triunfos vistiendo la camiseta de Portugal. Mientras tanto, el portugués —que este año anunció su matrimonio con Georgina Rodríguez— ya se prepara para el Mundial de Norteamérica, donde Portugal quedó encuadrado junto a Colombia, Uzbekistán y el ganador de un repechaje intercontinental entre el Congo, Jamaica o Nueva Caledonia. No es casualidad que el duelo entre Colombia y Portugal, que cerrará el grupo, haya sido el partido con mayor demanda de entradas: 5 millones de solicitudes en las primeras 24 horas de preventa, según la FIFA. Una cifra que confirma que, incluso a los 40 años, Cristiano sigue siendo un imán global, una leyenda en plena vigencia. Dembelé, rey del fútbol mundial en 2025 con PSG: Balón de Oro y The Best

El 2025, para el delantero francés del Paris Saint-Germain, Ousmane Dembélé, será inolvidable: se coronó campeón en seis torneos, entre los que se encuentran la Champions League y la Copa Intercontinental. En las ligas locales, celebró con el PSG la Ligue 1, la Copa de Francia y la Supercopa de Francia (Trofeo de Campeones), además de la Supercopa de Europa. Todos estos triunfos lo llevaron a quedarse con los dos trofeos individuales más importantes del fútbol mundial: el Balón de Oro y The Best, entregados en septiembre y diciembre, respectivamente. Fue elegido mediante la votación de los capitanes y entrenadores de selecciones del mundo, así como por periodistas especializados y aficionados. Admirador desde niño del brasileño Ronaldinho Gaúcho, Dembélé pasaba horas viendo videos en YouTube para copiar sus movimientos, soñando con algún día poder regalarle al público esa mezcla de arte y alegría que caracterizaba al astro del Barça y de la selección de Brasil. De ahí que, al recibir el Balón de Oro de manos de Ronaldinho, el francés no pudo contener el llanto de felicidad. Luis Díaz: campeón de la Premier, estrella del Bayern y clasificado al Mundial

Este año ha sido, sin duda, el mejor en la historia deportiva de Luis Díaz, quien, además de ser campeón y goleador con el Liverpool en la Premier League, se destacó con la Selección Colombia como uno de los goleadores del grupo dirigido por Néstor Lorenzo, que alcanzó la clasificación al Mundial de Norteamérica 2026. Lucho fue determinante en el título que levantó con el Liverpool en Inglaterra, con una participación en el 22 % de los goles del equipo, según el CIES. Además, se convirtió en el máximo goleador colombiano en la historia de la Premier League al superar a Faustino Asprilla con 28 anotaciones. Ese brillo en Inglaterra lo llevó a cambiar de país y de liga, pasando al Bayern Múnich, con el que ya celebró el título de la Copa Alemana; también fue el Jugador del Mes en noviembre y marcó el mejor gol de ese mismo mes. Con el Bayern ya suma 12 goles y 7 asistencias en 21 partidos. Asimismo, brilló con la Selección Colombia, con la que suma 21 goles marcados en 67 partidos. Esto lo sitúa como el cuarto máximo anotador histórico de la ‘Tricolor’, superando a Faustino Asprilla y acercándose a Arnoldo Iguarán. Dayro Moreno: goleador sudamericano y rey de los artilleros del fútbol local

Polémico, dicharachero y, para muchos, extravagante, el delantero Dayro Moreno, que también cumplió 40 años de edad, además de convertirse en el goleador histórico del fútbol colombiano con 250 anotaciones —superando a Sergio Galván Rey, que registró 244—, es el máximo artillero del país en la historia del fútbol a nivel general. Superó a Falcao García y a Víctor Hugo Aristizábal con más de 370 goles, mientras que el samario tiene en su registro 356 y el antioqueño, 346. Unido a ese reconocimiento en el fútbol nacional, el nacido en Chicoral, Tolima, se consagró como goleador de la Copa Sudamericana con el Once Caldas, celebrando 10 goles en 13 partidos ante rivales como Unión Española, San José, San Antonio Bulo Bulo, Huracán e Independiente del Valle, para avanzar hasta la fase semifinal del torneo. Dayro se unió así a nombres como los de Ricardo Ciciliano, goleador de la Sudamericana en 2007 con Millonarios (6 goles); Miguel Ángel Borja, artillero de la edición 2016 con Atlético Nacional (6); y Nicolás Benedetti, en 2018 con el Deportivo Cali (5), todos ellos máximos artilleros nacionales en la historia de la Copa Sudamericana. Camilo Vera, el niño del Catatumbo que logró dos títulos mundiales