Con sello olímpico: Medellín transformó su pista de BMX para recibir eventos internacionales

Cuando se pone un pie sobre la renovada pista de Supercross Mariana Pajón, la sensación es distinta. El escenario, que durante años buscó ser referente del BMX colombiano pero que evidenciaba el paso del tiempo, hoy luce como uno de los complejos más modernos en materia internacional. Para Mariana Pajón, la máxima figura de este deporte en el país, no hay dudas: Medellín tiene la mejor pista de bicicrós del mundo.
La expectativa también se reflejaba entre los más pequeños. “Se parece a una pista de Estados Unidos, quedó una bacanería”, decía Matías Correa Vélez mientras observaba cada detalle del recorrido. Su amigo Santiago Zapata Jaramillo lo corregía entre risas: “No, parece una pista de Europa. No veo la hora de empezar a correr en ella”.
Con un intenso sol sobre la capital antioqueña, decenas de pilotos estrenaron este jueves el renovado escenario durante la entrega oficial encabezada por el alcalde Federico Gutiérrez. La obra demandó una inversión cercana a los 5.000 millones de pesos y permitirá que Medellín vuelva a recibir competencias nacionales e internacionales de primer nivel.
Lea: “Nació Théo y nació una nueva Mariana”: la confesión más íntima de la reina del BMX
La intervención cubrió más de 12.800 metros cuadrados y se ejecutó bajo los estándares de la Unión Ciclista Internacional (UCI). Además de renovar completamente la superficie de competencia, se reforzó la base granular, se modernizó el sistema de drenaje, se impermeabilizaron graderías, camerinos y el partidor, se instaló una cubierta sobre la rampa de salida, se mejoró la iluminación y se adecuaron los espacios internos. Se estima que más de 2.000 personas utilizarán el escenario cada mes entre deportistas de alto rendimiento, clubes y escuelas de formación.