Dos mil atletas disputaron la Carrera de la Piña en su quinta edición

Con la presencia de 2.000 atletas se disputó la Carrera de la Piña en Barbosa, al norte del Valle de Aburrá. Un verdadero río humano que se tomó las principales vías del municipio en una actividades que se consolida como otro de los grandes eventos que impulsan el running en la región.
Los organizadores confirmaron que a la competencia llegaron atletas recreativos de todo el Valle de Aburrá y de localidades como Santo Domingo, Concepción, Don Matías, para participar en las diferentes categorías de la Carrera de la Piña.