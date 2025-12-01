Dos mil atletas disputaron la Carrera de la Piña en su quinta edición

Con la presencia de 2.000 atletas se disputó la Carrera de la Piña en Barbosa, al norte del Valle de Aburrá. Un verdadero río humano que se tomó las principales vías del municipio en una actividades que se consolida como otro de los grandes eventos que impulsan el running en la región. Los organizadores confirmaron que a la competencia llegaron atletas recreativos de todo el Valle de Aburrá y de localidades como Santo Domingo, Concepción, Don Matías, para participar en las diferentes categorías de la Carrera de la Piña.

Los participantes recibieron en varios sectores de la carrera la fruta tradicional de Barbosa, para poder cumplir con las distancias en la competencia. FOTO CORTESÍA

En total fueron tres categorías en las distancias de 5, 10 y 15 kilómetros, con un recorrido que atravesó paisajes que reflejan la belleza natural que caracteriza a Barbosa: la Joya del Norte, el municipio más rural del Área Metropolitana. En la quinta edición se contó con un registro récord de participantes, 2.000 atletas algo que celebraron los organizadores y los participantes, ya que tras ampliar el proceso de inscripción se logró duplicar el número de asistentes a la carrera.