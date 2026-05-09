“No voy a quemar a mis jugadores en una hoguera, representan muy bien lo que es el Real Madrid”, Arbeloa sobre Tchouaméni y Valverde

El entrenador del Real Madrid, Álvaro Arbeloa, defendió este sábado a Aurélien Tchouaméni y Federico Valverde tras su altercado del pasado jueves y aseguró que no los va a “quemar en una hoguera pública”, en la víspera del Clásico en Barcelona.
“Lo que yo no voy a hacer es quemar a mis jugadores en una hoguera pública porque no se lo merecen, ninguno de los dos”, afirmó Arbeloa en la rueda de prensa previa al partido que puede coronar al Barcelona como campeón de LaLiga.
“Ni Fede Valverde ni Aurélien Tchouaméni. Por lo que han hecho por este club durante tantos años”, añadió.