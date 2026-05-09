“No voy a quemar a mis jugadores en una hoguera, representan muy bien lo que es el Real Madrid”, Arbeloa sobre Tchouaméni y Valverde

El entrenador del Real Madrid, Álvaro Arbeloa, defendió este sábado a Aurélien Tchouaméni y Federico Valverde tras su altercado del pasado jueves y aseguró que no los va a “quemar en una hoguera pública”, en la víspera del Clásico en Barcelona. “Lo que yo no voy a hacer es quemar a mis jugadores en una hoguera pública porque no se lo merecen, ninguno de los dos”, afirmó Arbeloa en la rueda de prensa previa al partido que puede coronar al Barcelona como campeón de LaLiga. “Ni Fede Valverde ni Aurélien Tchouaméni. Por lo que han hecho por este club durante tantos años”, añadió.

El técnico merengue recordó que ambos jugadores han pedido perdón y se han mostrado arrepentidos por su altercado, que llevó al Real Madrid a sancionarlos con 500.000 euros de multa a cada uno. El incidente impedirá que el uruguayo pueda estar en Barcelona por “una conmoción cerebral” que le obligará a guardar reposo unas dos semanas. En cuanto a Tchouaméni, el técnico se limitó a afirmar que “estará en la convocatoria”, sin revelar si jugará. Le recomendamos: Valverde y Tchouaméni se pronunciaron tras la fuerte pelea en el entrenamiento del Madrid: “Lo que ocurrió es inaceptable” “Cualquier persona nos podemos equivocar, pero creo que Valverde y Tchouaméni son dos jugadores que representan muy bien lo que es el Real Madrid que merecen que pasemos página, que les demos una oportunidad para seguir peleando por este club”, añadió. El entrenador del Real Madrid rechazó así las informaciones sobre la falta de profesionalidad de sus jugadores o sus presuntos encontronazos con algunos de ellos. ”No voy a permitir tampoco que se aproveche todo esto para poner en duda la profesionalidad de mis jugadores porque se están diciendo muchas mentiras”, insistió Arbeloa. Arbeloa asumió, junto a sus jugadores, la responsabilidad por la mala temporada del Real Madrid que le está llevando a un segundo año consecutivo sin títulos. “La exigencia de este club es muy grande y está claro que, a veces, con la frustración y la rabia pueden llegar a darse situaciones que no queremos, pero hay que usar esa frustración y esa rabia para mañana hacer un gran partido”, afirmó. En contexto: Real Madrid tomó medidas por la pelea entre Valverde y Tchouaméni: estas fueron las sanciones El Real Madrid se enfrenta el domingo al Barcelona en un partido en el que solo le vale la victoria para impedir que los azulgrana revaliden su título liguero. “Creo que debemos pasar página de lo que ha pasado, aprender y seguir el camino del Real Madrid y no olvidar que mañana hay un Barcelona-Real Madrid”, aseguró.

Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. Arbeloa se declaró “responsable de todo lo que pasó en el Real Madrid” y lamentó especialmente que el incidente saliera del vestuario. “Que se filtren cosas que pasan en el vestuario me parece una traición al Real Madrid una absoluta deslealtad por este escudo y es algo que me entristece mucho”, lamentó el técnico merengue.