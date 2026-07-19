Remco Evenepoel ganó la etapa 15 del Tour de Francia que tuvo el abandono por caída de Jonas Vingegaard

El corredor Remco Evenepoel se quedó con la victoria en la etapa 15, en el cierre de la segunda semana de competencia, dando una gran muestra de potencia, dejando en los últimos kilómetros a Isaac Del Toro y Tadej Pogacar, quienes venían trabajando en equipo para el triunfo.
El campeón olímpico superó al líder de la carrera, Tadej Pogacar, en un sprint final para ganar la etapa 15 del Tour de Francia.
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